A KEW’S TAG: Ein musikalisches Dankeschön

VERÖFFENTLICHUNG » 01.04.2020

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » A Kew's Tag

LABEL » Magic Mile Music

“A kew’s tag” sind vornehmlich eine Drei-Mann-Kombo aus Köln (mit Leih-Bassisten), die sich von einem etwas ungewöhnlichen Standpunkt dem Progressive Rock nähern. Im Vordergrund stehen die Parts mit der Akustikklampfe oder auch mal der Ukulele. Ihre beiden Alben “Double-Check When You Leave” (2012) und “Silence of the Sirens” (2015) wurden von der Fachpressen begeistert reviewed und ihr Auftritt bei der Night of the Prog riss die Zuschauer förmlich von den harten Steinbänken.

Bis zur Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums “Hephioz” wollten die Musiker ihre Fans mit einer EP für ihr Warten und ihre Konzertbesuche belohnen, denn die EP sollte es nur dort käuflich zu erwerben geben. Wie es aber so kam, machte die Corona-Krise dem ganzen Spiel ein Strich durch die Rechnung und das Werk landet doch im Onlineshop: https://akewstag.bigcartel.com/product/ep-stravoz

Die EP ist ein hervorragender Einstieg in das Schaffen und die Virtuosität der Band. Hier wird teilweise heftiger Prog-Metal und Avantgardistisches mit Akustikgitarre, Ukulele und Streichern geboten. Drei der fünf Song sind live eingespielt und beweisen, welche Energie auf der Bühne entladen wird.

Vielleicht hat der Corona-Quatsch doch was Gutes und die Leute kommen auf den Geschmack guter Musik.

