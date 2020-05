Optimismus vor! – In Extremo haben den “Kompass zur Sonne”

VERÖFFENTLICHUNG» 05.08.2016 BEWERTUNG» 8 / 9 ARTIST» Annihilator, Beyond The Black, Cradle Of Filth, Danko Jones, Europe, In Extremo, In Flames, Judas Priest, Running Wild, Santiano, Uli Jon Roth LABEL» Warner Music Das Wacken Open [weiter lesen]