Angelo Kelly & Family – Fortführung der Familientradition

Gerade hat Angelo Kelly verkündet, dass er bei der Kelly Family aussteigt und nicht mehr weiter mit seinen Geschwistern auf der Bühne steht. Aber keine Angst: Auf Musik von Angelo müssen seine Fans trotzdem nicht verzichten. Mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern führt der charismatische Sänger schon seit einiger Zeit die musikalische Familientradition als „Angelo Kelly & Family“ fort. Nach dem erfolgreichen Debüt „Irish Heart“ erscheint nun der Nachfolger „Coming Home“. Wie schon beim Vorgänger überzeugt die in Irland lebende Familie hier erneut mit einer Mischung aus traditionellen Folksongs und Eigenkompositionen, wobei neben Angelo selbst auch seine Frau Kira und die beiden ältesten Kinder Gabriel und Helen an den Songs mitschreiben.

Den Auftakt des Albums macht das schwungvolle „Wild Rover“, gefolgt von „On the Road“, einer tollen Hymne auf die schönen Seiten des Tourlebens. John Denvers Klassiker „Country Road“ kennen viele heute nur noch in der Party-Version der Hermes House Band – Angelo Kelly & Family führen den Song mit einer angenehm schlichten Interpretation zu seinen Wurzeln zurück. Die Folksongs „Mairi’s Wedding“ und „Whiskey in The Jar“, wo auch die Jüngsten schon mal ein Solo bekommen, vermitteln fröhliche Unbeschwertheit und einfach Spaß am gemeinsamen Musizieren.

Die eigenen Songs sind immer sehr persönlich und authentisch. Die beiden Teenager der Familie verarbeiten ihre Gefühle in „Don’t Know“ und „Regrets“ und die Mutter wendet sich mit „Sweetest Rose“ bewundernd an Maria, die Muttergottes. Und auch sonst wird die Verwurzelung der Familie im christlichen Glauben auf diesem Album deutlich: „Stay With Me“ ist ein wunderbar vertontes Gebet und „A Life That’s Good“ drückt tiefe Dankbarkeit aus. Zum Abschluss des Albums gibt es mit“ What A Wonderful World“ nochmals einen Klassiker, der bereits oft strapaziert wurde, dem Angelo und seine Familie in einer gefühlvollen Live-Version aber einen ganz eigene Charme verleihen.

Ganz in der Tradition seines Vaters hat Angelo Kelly hier ein gut funktionierendes kleines Familienunternehmen geschaffen, das seine Leidenschaft für die Musik teilt und diese mit ihm gemeinsam lebt. Ab November wird die Familie dann wieder auf Tour sein, und man darf davon ausgehen, dass „Coming Home“ wohl auch nicht das letzte Album bleiben wird.

