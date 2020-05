Fadhilee Itulya – Weltmusik aus Kenia und Nairobi

VERÖFFENTLICHUNG » 08.05.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Fadhilee Itulya

LABEL » Naxos World

08.05.20207 / 9

Der Kenianer Fadhilee Itulya begann seine professionelle Musikkarriere bereits im Jahr 2008 und präsentiert nun sein Debüt-Album “Kwetu”. Der in Kakamega im Westen Kenias geborene und in Nairobi aufgewachsene Fadhilee begann seine Liebesbeziehung zur Gitarre mit drei Akkorden, die ihm seine Mutter auf ihrer Gitarre gezeigt hatte. Das weitere Spiel brachte er sich selbst bei und wurde schnell zum Ärgernis in seinem Elternhaus in den Eastlands Nairobis.

Während ihn die Gitarre ständig begleitete, arbeitete er unter anderem als Bauarbeiter, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und unterrichtete freiwillig Kinder in den benachbarten Slums von Soweto in Musik. Auch als Student der Internationalen Beziehungen und Diplomatie an der Universität von Nairobi bot er weiterhin privaten Gitarrenunterricht an.

Inspiriert durch Omutibo, einem Musikstil der Luhya im Westen Kenias, kreiert Fadhilee Songs, die die Menschen zum Tanzen bringen. Seine Musik lebt von Synkopen und enthält Elemente aus Folk, Pop, Dance und Weltmusik – eine gute Mischung, die sich mit Themen aus Kultur, Gemeinschaft und Umweltschutz befasst.

Es ist definitiv keine Musik zum Zurücklehnen, sondern seine Songs sind unruhig und animieren zum Bewegen. Der erste Track “Afirika” lebt von einer beschwingten Flötenmelodie und ist der perfekte Einstieg in ein ungewöhnliches Album. Danach dominieren die Akustikgitarre und Fadhilees Stimme, die bisweilen chorisch verstärkt wird.

“Kwetu” (übersetzt: Heimat) enthält zehn lebendige, zum großen Teil sehr lange Songs, die mit traditionellen Gesängen und Isikuti-Percussion verwoben sind und den ursprünglichen Percussion-Style West-Kenias widerspiegelt. Das Album vermittelt gekonnt ein afrikanisches Lebensgefühl, das von Freiheit und Naturverbundenheit spricht.

