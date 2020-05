CLÄNG: Mit Superkräften auf die Reise

Sie tun’s schon wieder: CLÄNG veröffentlichen heute ihre 5. Single “Reise” als Vorboten ihrer gleichnamigen EP, die am 03.07.2020 erscheint. Wer die Band noch nicht kennt:

CLÄNG sind beste Freunde, die durch die Musik verkuppelt wurden. Angela, Lars und Christian machen seit ihrer Kindheit Musik. Jetzt leben sie zusammen in einer Berliner WG. Die Drei lassen ihr Können als eine Art Superkraft in ihrer CLÄNG-Band zusammenfließen. Sängerin und Songwriterin Angela Peltner jongliert mit Metaphern, kitzelt Wortwitzen an den Füßen und bringt todescharmant ehrlich auf den Punkt, was es eben zu benennen gilt. Das Trio fühlt sich pudelwohl in den Zwischentönen des Deutsch-Pops, irgendwo zwischen Trivialität und Genialität. Mit ihrer unendlicher Neugier und einem unhaltbaren Spieltrieb sind CLÄNG unkonventionell und erfrischend einzigartig.

CLÄNG sind nicht nur eine Band mit Superkräften, sie haben eine wahnsinnige Energie und Lust, ganz viele Popsongs in die Welt zu schicken. In ihrer “Berlin-Mitte-WG” sind alle Songs wie ihre neue Single und die EP entstanden. Nach “Emo & Scooter”, “Magnet”, “Scheiß Meer”, “Berlin Berlin” geht es nun auf die Reise im Geiste.

