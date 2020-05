QUELLE » networking Media

Mit “Didn`t Want To Be This Lonely“ kündigen die Pretenders eine brandneue Single aus ihrem kommenden Album “Hate For Sale” (VÖ: 17.07.) an. Der Track feierte gerade seine Premiere in Zoe Balls BBC Radio 2 “Breakfast Show”. Begleitet wird der Release erneut von einem Videoclip: Er wurde in komplett in der Lockdown-Situation produziert und entstand ebenfalls unter der Regie des langjährigen Band-Vertrauten John Minton, der durch seine Arbeit mit u.a. Noel Gallagher, Portishead und Savages bekannt ist und der bereits für die vorherigen Videos zur aktuellen Albumkampagne verantwortlich zeichnet. Das coole Video zu “Didn`t Want To Be This Lonely“ ist hier zu sehen:

