Konstantin Wecker endlich wieder LIVE – Solo am Klavier am 16./17.06.

Das wird ein ganz besonderer Abend und ein einzigartiges Wiedersehen mit Konstantin Wecker nach monatelanger Zwangspause: Am Dienstag, 16. Juni 2020, und Mittwoch, 17. Juni 2020, ist der Münchner Musiker endlich wieder LIVE auf der Bühne zu sehen – erstmals seit der unzähligen abgesagten Bühnenauftritte wegen der Corona-Pandemie.

Diese Konzerte von Konstantin Wecker sind noch dazu eine echte Premiere: Der Münchner Liedermacher und Musiker wird zum ersten Mal live in einem Autokino auftreten: Solo am Klavier – ein einzigartiges und für echte Fans sicher unvergessliches Event! Es wird ein sehr persönlicher Abend mit Liedern, Texten und Gedichten und so manchen Fotos und Filmbildern aus den letzten 50 Jahren des künstlerischen Schaffens von Konstantin Wecker. Die einzigartige Einheit seines Klavierspiels und seines Gesangs lässt sich am direktesten und pursten in einem Solokonzert live erleben und hören.

„Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen.“ Das ist und bleibt der Wunsch und die Hoffnung des Liedermachers Konstantin Wecker auf seiner Suche nach einer poetischeren und gerechteren Welt. Die Gäste seines neuen Solo-Programms erleben einen Abend, der geprägt sein wird von Wut und Zärtlichkeit, Poesie und Widerstand – und immer auch von der Suche nach dem Wunderbaren. Es bei Konstantin Wecker zu finden, ist nicht schwer. Der Münchner setzt sich kraft- und gefühlvoll für eine Welt ohne Waffen und Grenzen ein. Für Solidarität mit den Ärmsten und gegen Rassismus und Faschismus.

Neben legendären Stücken wie „Genug ist nicht genug” oder „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“ präsentiert der bekennende Pazifist Konstantin Wecker allein am Flügel Klassiker wie „Sage nein!“, „Vaterland“ oder „Den Parolen keine Chance“, aber auch ganz neue Songs wie seinen Willy 2020 oder „Das Leben will lebendig sein“. Echte Wecker-Fans und Musikliebhaber sollten diesen einzigartigen Konzertabend nicht verpassen!

