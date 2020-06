QUELLE » networking media

Viele von uns haben im Moment mit Schwierigkeiten zu kämpfen, daher ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für den britischen Sänger, Songwriter und Musiker Roachford, die Single “Give It Up and Let It Go” zu veröffentlichen. Sie ist seit 27. Mai erhältlich und ein motivierender Track aus seinem kommenden Studioalbum “Twice in a Lifetime”.

“Give It Up and Let It Go” ist eine Anspielung auf die Soul-Musik der siebziger Jahre, die ich immer so sehr geliebt habe… es ist mein gefühlvoller Sommersong”, sagt Andrew über seine neueste Veröffentlichung, die er zusammen mit Jimmy Hogarth – der auch “Twice in a Lifetime“ produziert hat – und Eg White geschrieben hat.

Aus dem kommenden Album ‘Twice In A Lifetime’ – VÖ 11. September 2020

“Twice In A Lifetime” ist ein Album, das vor Musikalität und Seele nur so zu vibrieren scheint. Das Werk eines Künstlers auf dem absoluten Höhepunkt seines Schaffens. Eines Musikers, der seine Kunst bis zur Perfektion vollendet hat. Mit anderen Worten: Ein Album, auf dessen Aufnahme sich Andrew Roachford MBE (der 2019 für seine außerordentlichen musikalischen Verdienste mit dem Most Excellent Order Of The British Empire – Abzeichen ausgezeichnet wurde) schon Jahrzehnte lang vorbereitet hat. Produziert wurden die Songs von Jimmy Hogarth, der sich durch seine Arbeit mit Paolo Nutini, Duffy und Amy Winehouse einen hervorragenden Namen gemacht hat. Als musikalische Verstärkung sind verschiedene Mitglieder aus Amy Winehouse` früherer Band zu hören; zusätzlich beinhaltet das neue Album ein packendes Duett mit Beverly Knight.

Seitdem er 1988 mit seinem Megahit Cuddly Toy (das seit nunmehr über drei Dekaden in den Playlists jeder ernstzunehmenden Radiostation zu finden ist) den 4. Platz der UK-Charts enterte, konnte sich Roachford eine Karriere als einer der mitreißendsten und beständigsten Rock- und Soulsänger Großbritanniens aufbauen. Neben zehn Studioalben und verschiedenen Greatest Hits-Compilations war Roachford als gefragter Songwriter für Größen wie Michael Jackson, Joss Stone oder Chaka Khan tätig. Er betourte als Solokünstler sowie mit namhaften Musikerkollegen wie Terence Trent D`Arby und The Christians den Globus. In den letzten neun Jahren wirkte er als festes Mitglied von Mike + The Mechanics, der mit Mike Rutherfords Genesis-Nachfolgeband sowohl Alben aufnahm, als auch live in aller Welt zu sehen war.

