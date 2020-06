System Of A Down, Green Day und Volbeat bei Ring & Park 2021

Nachdem die Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park in diesem Jahr abgesagt werden mussten, konnten die Veranstalter nunmehr die Headliner aus 2020 für die 2021er Edition der Zwillingsfestivals bestätigen. Vom 11.-13. Juni 2021 kommen mit System Of A Down, Green Day und Volbeat drei der erfolgreichsten modernen Rockbands exklusiv an den Nürburgring und nach Nürnberg.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird der Zeitraum für den Tickettausch für Rock am Ring und Rock im Park einmalig bis zum 30.06.2020 verlängert. Des Weiteren haben Fans von Rock im Park ab Freitag, 12.06.2020 die Möglichkeit, ihre Tages-Tickets auf 2021 übertragen zu lassen.

Über eine Online-Plattform lassen sich die Rückerstattungen in Form eines Umtauschs unkompliziert in wenigen Schritten bestätigen. Als Dankeschön erhalten die Nutzer des aktuellen Angebots ein Ring- bzw. Parkrocker-Treuepaket mit coolen Inhalten von Deezer, EMP sowie ein exklusives Jubiläums-Basecap. Weitere Optionen für Ticketkäufer, die sich noch nicht zu einer Teilnahme im nächsten Jahr entschlossen haben, werden Mitte Juni bekanntgegeben.

Weitere detaillierte Informationen rund um Rock am Ring und Rock im Park sowie den Ticketumtausch und Rückerstattungen finden sich unter www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com.

Rock am Ring – Rock im Park

11. – 13. Juni 2021

Presented by eventimpresents in cooperation with Live Nation

Rock am Ring

Freitag, 11. Juni

&

Rock im Park

Samstag, 12. Juni Volbeat

u.v.a. Rock am Ring

Samstag, 12. Juni

&

Rock im Park

Sonntag, 13. Juni Green Day

u.v.a. Rock am Ring

Sonntag, 13. Juni

&

Rock im Park

Freitag, 11. Juni System Of A Down

u.v.a.

