Am 20. Juni erscheint eine exklusive Deep Purple-EP bei ausgewählten Indie-Fachhändlern. Diese limitierte 10” Vinyl ist nicht nur die erste physische Veröffentlichung des kommenden Studioalbums, sie birgt auch eine weitere Überraschung in sich. Zusätzlich zu den bisher veröffentlichten Singles “Throw My Bones” und “Man Alive” enthält die Vinyl ein dritten, bisher ungehörten Song des neuen Studioalbums “Whoosh!“, der bis zum offiziellen Album-Release am 07. August ausschließlich auf dieser physischen Single zu hören ist. Der Name des Songs wird in den kommenden Tagen auf den Social Media-Profilen der Band verkündet! Fans aus den UK and Skandinavien werden die EP ab dem 17. Juli erwerben können.

“Whoosh!” erscheint als limitiertes CD+DVD Mediabook (inkl. 1h Video “Roger Glover and Bob Ezrin in Conversation” und der erstmaligen Veröffentlichung der vollständigen Performance der Band beim Hellfest 2017), 2LP+DVD Edition, limitiertes Boxset und als digitale Version am 07. August 2020 über earMUSIC. Das Boxset beinhaltet die 2LP Gatefold, das CD+DVD Mediabook, drei 10” Vinyls mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen von Deep Purple’s Performance in Rio 2017 “The inFinite Live Recordings, Vol. 2”, ein exklusives Deep Purple Collector’s T-Shirt sowie drei Art Prints.

