Auch wenn das Hurricane und Southside Festival am kommenden Wochenende bekanntlich ausfallen müssen, heißt das natürlich nicht, dass die Veranstalter von FKP Scorpio untätig auf der Couch liegen werden. Diese haben in den letzten Wochen und Monaten an einem Ersatzprogramm gearbeitet, mit dem sie das Festivalwochenende so besonders wie möglich machen wollen. Den ersten Teaser dazu findet Ihr hier:

Hurricane:

https://www.facebook.com/hurricanefestival/photos/a.10150153954508732/10157645285193732

Southside:

https://www.facebook.com/southsidefestival/photos/a.10150170399204817/10158377389754817

Details zum Programm geben sie in dieser Woche täglich über ihre Socials bekannt. Also Augen aufhalten und nichts anderes vornehmen!

Bisher bestätigt für Hurricane und Southside 2021 sind im übrigen die folgenden Acts:

Hurricane:

Freitag: Seeed, Martin Garrix, The Killers, SDP, Dermot Kennedy, Giant Rooks, LP, While She Sleeps, Millencolin, Fontaines D.C., Fil Bo Riva, The Dead South, Neck Deep, Mayday Parade, Kelvyn Colt, Miya Folick

Samstag: Deichkind, The 1975, Von Wegen Lisbeth, Mando Diao, Kummer, Jimmy Eat World, Foals, Juju, Tones and I, Antilopen Gang, Bad Religion, Nothing But Thieves, Turbostaat, Wolf Alice, Half Moon Run, Aurora, Kollektiv Turmstrasse Live, Georgia, JC Stewart Schrottgrenze, Flash Forward, Helgen

Sonntag: Kings of Leon, Rise Against, Bring Me The Horizon, The Hives, Thees Uhlmann & Band, Sum 41, Swiss & Die Andern, Ferdinand Is Left Boy, BHZ, Modeselektor Live, Catfish And The Bottlemen, Frittenbude, Blues Pills, Skindred, Mine, Lari Luke, Hot Milk, Blond

Southside:

Freitag: Kings of Leon, Rise Against. Bring Me The Horizon, The Hives, Thees Uhlmann & Band, Sum 41, Swiss & die Andern, Ferdinand Is Left Boy, BHZ, Modeselektor Live, Catfish And The Bottlemen, Frittenbude, Wolf Alice, Blues Pills, Skindred, Mine, Lari Luke, Blond, Flash Forward

Samstag: Seeed, Martin Garrix, The Killers, SDP, Dermot Kennedy, Giant Rooks, LP, While She Sleeps, Millencolin, Fontaines D.C., Fil Bo Riva, The Dead South, Neck Deep, Mayday Parade, Kelvyn Colt, Miya Folick, Hot Milk

Sonntag: Deichkind, The 1975, Von Wegen Lisbeth, Mando Diao, Kummer, Jimmy Eat World, Foals, Juju, Tones And I, Antilopen Gang, Bad Religion, Nothing But Thieves, Turbostaat, Half Moon Run, Aurora, Kollektiv Turmstrasse Live, Georgia, JC Stewart

…und viele mehr!

Empfehlungen (Amazon-Affiliate) zu Seeed

Letzte Aktualisierung am 15.06.2020 um 15:39 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API