QUELLE » MCS Berlin

ARTIST » Julia Kautz

LABEL » Kautz Records

MCS Berlin

Es sind wahre Geschichten aus dem Leben, die die Münchener Sängerin und Songwriterin Julia Kautz in ihren gefühlvollen Songs erzählt – geschickt verpackt in eingängigen deutschen Poesie-Pop. Sie veröffentlichte bislang sieben Singles und konnte damit über eine Million Streams auf Spotify und ebenso viele Klicks auf YouTube generieren. Und das aus eigener Kraft ohne Promotion und Label aber dafür mit einer starken Fangemeinde, der „Kautzarmy“, im Rücken.

„Liebe diese Liebe“ ist nach „So viele Menschen“ die zweite Single- Auskopplung aus der kommenden EP „Amnesie“. „Der Song sagt aus, dass man selbst nach einer schlimmen Enttäuschung nicht aufhören sollte, an die Liebe zu glauben. Auch wenn es gerade keine bestimmte Person in meinem Leben gibt, werde ich immer in das Gefühl der Liebe verliebt sein,“ so die Künstlerin.

Im Herbst wird ihre erste eigene EP mit dem klingenden Namen „Amnesie“ erscheinen. „Die Songs habe ich nach einer schwierigen Trennung geschrieben. Sie beschreiben allesamt den Prozess des Loslassens, Verarbeitens und Wiederaufstehens. Das Songschreiben war für mich eine Therapie. Die Lieder sind sehr persönlich und sollen anderen, die Ähnliches durchmachen, Mut machen,“ so Julia Kautz.

In den letzten drei Jahren war Julia Kautz als Support von Wincent Weiss, für den sie auch Songs schreibt, quer durch Deutschland unterwegs und konnte sich so eine treue Fanbase von über 21.000 Followern auf Instagram aufbauen. Daraus resultierte die erfolgreiche, erste eigene „Achtung Baby, es geht los! Tour“ im Herbst 2018 mit ihrer Band quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im Dezember 2019 begleitete sie Aura Dione als Suppertact auf ihrer Deutschlandtour.

Julia Kautz schreibt nicht nur Songs für sich selbst, sondern auch Hits für andere Künstler wie zum Beispiel Wincent Weiss, Cassandra Steen, Luxuslärm oder Max Mutzke. Mit der österreichischen Künstlerin Tina Naderer gelangen ihr im letzten Jahr zwei Radiohits. Und auch international ist sie als Songwriterin erfolgreich: Vor ein paar Jahren landete sie eine Nummer Eins in Japan mit einem Track, den sie für die koreanische Boyband My Name schrieb.

Die Inspiration ihrer Songs schöpft Julia Kautz aus einem ereignisreichen Leben: Bevor sie sich voll und ganz auf ihre Künstlerkarriere konzentrierte, arbeitete sie als Chefreporterin für die Zeitschrift BRAVO, war ständig unterwegs, um Mega-Stars wie Katy Perry, Lady Gaga oder Bruno Mars zu interviewen und lernte so viel über das Musikbusiness.

2011 schrieb sie den erfolgreichen Roman „Im Bus ganz hinten“ – die Biografie des Rappers Fler, die es sogar auf Platz 8 der Spiegel Bestsellerliste schaffte! Dass sie sich heute voll und ganz der Musik widmen kann, sieht sie als großes Privileg an: „Ich genieße es sehr, jeden Tag Songs zu schreiben und auf der Bühne stehen zu können. Meine Lieder sind wie ein Tagebuch“ aus dem man bestimmt noch einiges hören wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unsere Julia Kautz Empfehlung (Amazon-Affiliate)

Letzte Aktualisierung am 15.06.2020 um 15:27 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API