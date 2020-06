Jason Mraz liefert den Soundtrack für einen ungewöhnlichen Sommer 2020

Jason Mraz ist seit jeher ein Garant für Gute-Laune-Musik mit optimistischen Botschaften. Auch sein aktuelles Album „Look For The Good“ macht da keine Ausnahme. Allerdings war dem Songwriter beim Schreiben der Texte noch nicht bewusst, wie zeitgemäß die zentrale Aussage des Albums inzwischen ist. Durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie ist es gerade noch wichtiger geworden, das Gute in jedem Menschen, in jeder Situation zu suchen.

Ob das Album dabei helfen kann, muss wohl jeder für sich entscheiden, aber jedenfalls verbreitet es eine Menge positiver Energie. Zwischen dem ersten „Look For The Good“ des Openers und Titelsongs und den gleichlautenden letzten Zeilen des Abschlusstitels „Gratitude“ liegen knapp 60 Minuten entspannter Reggae, den Jason Mraz mit einer ganzen Riege befreundeter Musiker und Sänger zelebriert. Da wird mit „Make Love“ mal ganz allgemein die Liebe oder mit „My Kind“ die Menschlichkeit besungen. Mit Vogelgezwitscher und A-cappella-Gesang beginnt „Take The Music“, eine Hymne an die Kraft der Musik, und „Hearing Double“ wird seinem Titel absolut gerecht, da tatsächlich beinahe jedes Wort des Textes wiederholt wird, was einen interessanten Effekt erzeugt.

Neben den allgegenwärtigen Backgroundsängern lässt sich Jason Mraz bei zwei Titeln auch von stimmgewaltigen Rapperinnen unterstützen. Tiffany Haddish sorgt für die Einlage bei „You Do You“ und Sister Carol ist in „Time Out“ zu hören. Eine der schönsten Botschaften des Albums enthält meiner Meinung nach das ruhige „Wise Woman“, eine Liebeserklärung an eine außergewöhnliche Frau. Sehr überzeugend sind auch das Piano-Intro und das ruhige Ausklingen des abschließenden „Gratitude“ – hier hätte ich tatsächlich gut auch für den Rest des Songs auf den Reggae-Rhythmus verzichten können!

Doch der Reggae zieht sich konsequent durch das Album, allerdings wirklich in der Wohlfühl-Variante. Und so eignet sich „Look For The Good“ vielleicht nicht für wilde Partynächte (die diese Jahr ohnehin selten sein werden), aber sehr wohl für die lauen Sommerabende mit guten Freunden (die wir diese Jahr wahrscheinlich besonders zu schätzen wissen)!

