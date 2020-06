Celina: Mal rauchig und fast lasziv, mal fragil und samtweich

QUELLE » knittel PR

ARTIST » Celina

LABEL » Milch Musik

knittel PR

Gerade mal 19 Jahre jung, singt sich die Songwriterin CELINA mit viel Gefühl in die Herzen ihrer Zuhörer. Mit jugendlicher Lebendigkeit und textlicher Reife verbindet sie ihre emotionalen Songs gekonnt mit frischer Popmusik und erschafft so ihre ganz eigene Welt. Sie singt von Themen, die uns alle beschäftigen. Dinge, die jeder schon erlebt hat. Ein musikalisches Fotoalbum, das durch Vergangenes führt und in die Zukunft blickt. Mit Singles wie „Nochmal zurück“, „Sekunde 1“ und „Wenn das nichts wird“ samt Videos hat sie bereits viele Menschen berührt und im Herzen erobert. In Zusammenarbeit mit den Produzenten Joshua Lange (LINA, Lukas Rieger, etc.), Peter Plate & Ulf Leo Sommer (Rosenstolz, Sarah Connor, etc.) entsteht eine wunderbare Fusion aus jugendlichem Leichtsinn und Lebenserfahrung, die neugierig macht.

Nun folgt ihre neue Single „Wie es ist“. Hier spricht CELINA vom ständigen Zweifeln. Dem ewigen: was wäre wenn. In einem Moment Entscheidungen zu treffen und später wieder zu bereuen. Doch CELINA macht in ihrem Song Mut und verbreitet ihr persönliches Lebensmotto, denn: „Es ist wie es ist und es war wie es war – nicht mehr zu ändern“. Man sollte einfach nach vorn schauen, egal wie es kommt.

Das lebenslustige Video zum Song ist ein kleines Feuerwerk. CELINA geht auf eine spannende Abenteuer- und Entdeckungsreise …. Kommt mit!

