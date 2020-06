Jessie Reyez veröffentlicht Deluxe Version ihres Debütalbums

VERÖFFENTLICHUNG » 03.04.2020

Eigentlich würde sich Jessie Reyez aktuell mit Billie Eilish auf Welttournee befinden, doch die Welt steht still – und Jessie Reyez bringt uns mit mehr Musik auf anderen Gedanken: Ihr Debütalbum “Before Love Came To Kill Us” ist nun als Deluxe Version erschienen mit drei neuen Tracks .

Die Grammy-nominierte Sängerin und Songwriterin präsentiert mit ihrem Erstling eindringliche Songs. Poetisch, intensiv und authentisch. Ihre Stimme geht direkt unter die Haut, anders kann man es nicht beschreiben. Dabei ist es vor allem ihre Vielseitigkeit, die zu überzeugen weiß. Bei Songs, in denen sie den Soul lebt oder im Duett mit Eminem den Kontrapunkt des Rappers gibt, bei akustischen und rhythmischen Soundcollagen, die ihres Gleichen suchen.

Die Musikerin mit kanadischen und kolumbianischen Wurzeln fährt große Geschütze auf. Die Produktion ist für ein Debütalbum sehr episch und ausschweifend. Und doch gibt es diese Momente wie auf “Love in the Dark”, wo sie sich zerbrechlich ihren Weg durch Piano und Streicher bahnt. Großartig!

Von HipHop bis Blues, Dancehall bis Afropop – jeder wird seinen besonderen Moment finden.

