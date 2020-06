Roger Waters: Konzertfilm “Us And Them” erscheint im Herbst

QUELLE » Promoteam Schmitt & Rauch

ARTIST » Roger Waters

LABEL » Sony Music

Promoteam Schmitt & Rauch

Sony Music Entertainment präsentiert die Veröffentlichung des Konzertfilms ROGER WATERS: „US + THEM“, der die gefeierte Tournee des legendären Pink Floyd-Musikers aus den Jahren 2017/2018 dokumentiert. Auf sonypictures.com ist der Film schon jetzt in digitaler Fassung verfügbar, am 02.10.2020 wird er auf Blu-ray, DVD, CD & Vinyl erscheinen.

Als Gründungsmitglied, Texter, Komponist und treibende kreative Kraft hinter Pink Floyd präsentiert Waters auf ROGER WATERS: „US + THEM“ energiegeladene Songs, in denen er die Themen behandelt, die ihm schon immer besonders am Herzen lagen: die Wahrung der Menschenrechte, Freiheit und Liebe. Die Songs stammen von Waters’ letzter Welttournee (2017-2018), bei der er auf insgesamt 156 Shows vor über 2,3 Millionen Zuschauern Klassiker aus den Alben „The Dark Side of the Moon“, „The Wall“, „Animals“, „Wish You Were Here“ sowie Tracks seines letzten Longplayers „Is This The Life We Really Want?“ präsentierte.

Die filmische Dokumentation der Tour, die den Fan das Konzertgeschehen hautnah miterleben lässt, entstand unter der Regie von Sean Evans und Roger Waters. Evans nutzte für die Produktion das modernste digitale Equipment und die beste verfügbare Audiotechnik und so werden die Shows mit ihrer atemberaubenden Bühnenshow und ihrem perfekten Sound zu einer emotionalen und anspruchsvollen musikalischen Reise durch die Bild- und Klangwelten von Pink Floyd.

Waters demonstriert eindrücklich, dass er im Herzen ein musikalischer Aktivist und einer der leidenschaftlichsten Kommentatoren des aktuellen politischen Geschehens ist. Er hat sein Leben dem Kampf gegen die Kräfte gewidmet, die unser Leben kontrollieren und unseren Planeten zerstören wollen. „Welcome To The Machine“ und „Another Brick In The Wall Part II“ rufen uns Waters’ Warnungen in Erinnerung, die er schon vor Jahrzehnten zu Themen wie Entfremdung, Entwurzelung, Gier, Leid, Zerstörung und Verlust aussprach.

Aber Waters hat die Hoffnung in die Menschheit nicht aufgegeben. Das wird besonders im Song „Wish You Were Here“ deutlich, in dem er ein finsteres Bild vom Zustand unserer Welt entwirft, uns aber mit der Botschaft zurücklässt, dass Einigkeit und Liebe Rettung bedeuten können.

ROGER WATERS: „US + THEM“ ist auf sonypictures.com in 4K, HD und SD Digital verfügbar. Das Tour-Material wurde in Amsterdam gefilmt, die weiteren Szenen entstanden in Großbritannien. Die digitale Fassung der Blu-Ray- und der DVD-Version bietet zusätzlich Live-Mitschnitte von den Titeln “Comfortably Numb” und “Smell The Roses” und die Dokumentation „A Fleeting Glimpse“ mit Backstage-Impressionen.

ROGER WATERS: US + THEM CDs/Titelliste:

CD 1

1.Intro

2.Speak To Me

3.Breathe

4.One of These Days

5.Time

6.Breathe (Reprise)

7.The Great Gig in the Sky

8.Welcome to the Machine

9.Déjà Vu

10.The Last Refugee

11.Picture That

12.Wish You Were Here

13.The Happiest Days of Our Lives

14.Another Brick in the Wall Part 2

15.Another Brick in the Wall Part 3

CD 2:

1.Dogs

2.Pigs (Three Different Ones)

3.Money

4.Us & Them

5.Brain Damage

6.Eclipse

7.The Last Refugee (Reprise)

8.Déjà Vu (Reprise)

ROGER WATERS: US & THEM LPs:

LP 1

SIDE A

1.Intro

2.Speak To Me

3.Breathe

4.One of These Days

5.Time

6.Breathe (Reprise)

7.The Great Gig in the Sky

SIDE B

1.Welcome to the Machine

2.Déjà Vu

3.The Last Refugee

LP 2

SIDE C

1.Picture That

2.Wish You Were Here

3.The Happiest Days of Our Lives

4.Another Brick in the Wall Part 2

5.Another Brick in the Wall Part 3

SIDE D

1.Dogs

LP 3

SIDE E

1.Pigs (Three Different Ones)

2.Money

SIDE F

1.Us & Them

2.Brain Damage

3.Eclipse

4.The Last Refugee (Reprise)

5.Déjà Vu (Reprise)

ROGER WATERS: US + THEM BLU-RAY und DVD:

1.Intro

2.Speak To Me

3.Breathe

4.One of These Days

5.Time

6.Breathe (Reprise)

7.The Great Gig in the Sky

8.Welcome to the Machine

9.Déjà Vu

10.The Last Refugee

11.Picture That

12.Wish You Were Here

13.The Happiest Days of Our Lives

14.Another Brick in the Wall Part 2

15.Another Brick in the Wall Part 3

16.Dogs

17.Pigs (Three Different Ones)

18.Money

19.Us & Them

20.Brain Damage

21.Eclipse

22.The Last Refugee (Reprise)

23.Déjà Vu (Reprise)

BONUS:

“A FLEETING GLIMPSE” (Documentary)

“COMFORTABLY NUMB” (Live Performance)

“SMELL THE ROSES” (Live Performance)

BAND:

Dave Kilminster: Guitars

Bo Koster: Keyboards

Jon Carin: Keyboards and Guitars

Lucius – Jess Wolfe & Holly Laessig: Vocals

Ian Ritchie: Saxophone

Gus Seyffert: Guitars and Bass

Jonathan Wilson: Guitars and Vocals

Joey Waronker: Drums

