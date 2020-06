Scott Helman: Wie man sein Leben aufräumt

QUELLE » Warner Music

Scott Helman hat ein Musikvideo zu seiner jüngsten Single „Wait No More“ veröffentlicht, gedreht über zwei Tage in seinem Zuhause in Toronto unter Einhaltung der Lockdown-Leitlinien.

Bekannt für seine originellen und lang im Gedächtnis bleibenden Videos, stellten sich Scott und Ben Knechtel der Herausforderung, ihre hohen Standards zu halten, obwohl sie nicht im selben Raum sein konnten.

Knechtel – der zuvor Helmans Videos zu „Ripple Effect”, „Kinda Complicated” und das JUNO-nominierte „Hang Ups” umsetzte – schlug seine Zelte außerhalb von Helmans Grundstück auf. Kameramann David Schuurman filmte die Außenszenen aus sicherer Distanz, Helmans Freundin Katya Cybulsky bediente bei den komplizierten Innenaufnahmen meisterhaft die Kamera.

Das Video wurde mit einem Reverse-Motion-Effekt gedreht, was bedeutete, dass Helman vorab lernen musste, den gesamten Song rückwärts zu singen.

„Ich drehte den Song um, versah ihn mit Markierungen und übte jeden Tag für etwa eine Stunde. Es war zeitweilig frustrierend, doch allmählich hatte ich den Kniff raus und am Drehtag konnte ich den gesamten Song auswendig rückwärts“, sagt Scott. „Dave reichte seine (desinfizierte!) Kamera rüber zu Katya, meiner Freundin, und gab ihr eine kurze Einweisung, wie sie funktioniert. Und dann legten wir einfach los! Kat filmte die ganze Sache drinnen, während eine Übertragung der Kamera draußen auf einem Monitor lief, damit Ben und Dave Kat aus sicherer Distanz Regieanweisungen geben konnten. Wir hatten eine Mikrofonübertragung vom Hof ins Wohnzimmer, sodass wir frei kommunizieren konnten. Wir haben die Aufnahme den ganzen Tag geprobt, da wir nur eine Chance hatten, es richtig hinzubekommen. Es war hektisch und nervenaufreibend (und wir zerstörten dabei unser halbes Wohnzimmer), aber ich denke, das Ergebnis war es absolut wert.“

„Wait No More“, das Anfang des Monats veröffentlicht wurde, war im kanadischen Radio der meistgespielte neue Song der letzten Woche. Die Single ist Teil einer neuen musikalischen Sammlung Scotts, die in diesem Jahr erscheinen wird.

„Dieser Song markiert für mich als Künstler ein neues Kapitel. Ich werde fortan frei leben, jeden Moment genießen und nicht mehr länger warten. Ich hoffe, er bringt euch ein Stück Frieden in diesen seltsamen Zeiten und erhellt die kleinen, wunderbaren Momente in eurem Leben, so wie es auch bei mir der Fall war.“

ÜBER SCOTT HELMAN:

Scott Helman, der in diesem Jahr bei den JUNO Awards in der Kategorie „Single of the Year“ nominiert war (für „Hang Ups”), hat sich als einer von Kanadas führenden Songwritern etabliert, dessen Vielseitigkeit keine Grenzen kennt. Der Künstler aus Toronto ist mit Kollegen wie Shawn Mendes, Vance Joy und Tegan and Sara um die Welt getourt und hat mit Alessia Cara, Blas Cantó und Hunter Hayes kollaboriert. Mit bisher 2 Platin- und 3 Gold-Singles in Kanada, 5 JUNO-Nominierungen und einem weltweiten Plattenvertrag mit Warner Music Canada ist Scott Helman auf dem besten Weg zum internationalen Durchbruch.

