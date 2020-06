DAGNY veröffentlicht heute das Video zu “Somebody (Acoustic)”

QUELLE » Universal Music

ARTIST » Dagny

Popmusik war für DAGNY schon immer die perfekte Möglichkeit, nicht nur ihre eigenen, sondern auch die Emotionen anderer zu erforschen. Und so passte einfach alles, als sie die Branche 2015 zum ersten Mal mit ihrer ansteckend ausgelassenen Single „Backbeat“ überraschte.

DAGNY erlangte praktisch über Nacht internationale Anerkennung: Ihr Track kletterte in zahlreichen Ländern in die Charts und schaffte es insgesamt auf über 40 Millionen Streams. Seither hat sie sich zu einer der aufregendsten Künstlerinnen, Liveperformerinnen und Songwriterinnen Norwegens entwickelt und kann über 450 Millionen Streams, ausverkaufte Tourneen und begeisterte Kritiken für sich verbuchen, unter anderem von Nylon, Billboard, The Guardian und Harpers Bazaar – und das alles innerhalb weniger Jahre.

Auf „Backbeat“ folgten Songs wie „Fool’s Gold“ und im selben Jahr die EP „Ultraviolet“, mit denen DAGNY bewies, dass sie mehr ist als nur ein One-Hit-Wonder. Kritiker überschütteten die EP einstimmig mit Lobeshymnen, Billboard schloss DAGNY in ihre Top 10 der „Popstars, die man sich 2017 merken sollte“ ein. Mit den Hitsingles „Wearing Nothing“ und „Love You Like That“ etablierte sie sich weiter in der Szene.

2018 tat sie sich mit dem Produzentenduo SEEB zusammen. Gemeinsam erreichten sie mit ihrem Hit „Drink About“ bis 2019 über 200 Millionen Streams. Mit der Single „Hit Your Heart“ – eine Kollaboration mit Branchengigant Steve Aoki – knüpfte sie erneut an diesen Erfolg an. Darüber hinaus stammt Katy Perrys Hit „Never Really Over“ (2019), der bislang allein auf Spotify beeindruckende 300 Millionen Streams erreichte, zu großen Teilen aus DAGNYs Feder.

2020 steckt für DAGNY voller aufregender Pläne. Vor allem wird sie endlich ihr langersehntes Debütalbum veröffentlichen. Über die erste Hälfte „Side A“ mit insgesamt sechs Songs können sich Fans bereits freuen. Im September wird das Album durch „Side B“ mit weiteren sechs Songs vervollständigt.

Mit der Veröffentlichung ihrer Hit Single „Somebody“, ist DAGNY auf Anhieb der Eintritt in die Spotify Top10 gelungen. Am 26.06. präsentiert sie den Song von einer völlig neuen Seite, in einer Acoustic Version.

