Ich muss zugeben, dass ich noch nie von Gizmo Varillas gehört hatte, bevor mir dieses Album auf den Schreibtisch flatterte. Dabei veröffentlichte der in Großbritannien aufgewachsene Spanier bereits 2017 sein in seiner Heimat sehr erfolgreiches Debüt „El Dorado“ und präsentiert mit „Out Of The Darkness“ aktuell bereits sein drittes Studioalbum.

Gizmo schreibt seine Songs alle selbst und spielt auch die meisten Instrumente selbst ein. Insofern kann man seine Musik durchaus als Songwriter-Pop bezeichnen. Abgesehen von dieser formellen Einordung entzieht sich „Out Of Darkness“ aber jeder Etikettierung und ist erfrischend abwechslungsreich. Der Opener „Love Over Everything“ entwickelt sich aus einem langen atmosphärischen Intro zu einem etwas melancholischen, aber tanzbaren Popsong, und auch der Beat von „Born Again“ geht direkt in die Füße. „Rise“ überzeugt mit Folk-Elementen und „Writings On The Wall“ unterstreicht seine eindringliche Botschaft, dass wir selbst verantwortlich für die Gestaltung unserer Zukunft sind, mit Streicherbegleitung und einem faszinierenden Rhythmus.

Mit „Bella Flor“, „Danza De Sombras“ und „A La Vida“ gibt es dann einige Titel in Gizmos Muttersprache und mit mediterranem Flair, die Lust auf Sommer machen. „Silver Lining“ startet mit lateinamerikanischen Rhythmen und schwingt sich im Refrain zu einer sehnsuchtsvollen Hymne auf, „Keep Shining On“ verpackt sein optimistische Botschaft mit einer eingängigen Piano-Linie und einem drängenden Beat, und der Titelsong „Out Of Darkness“ beschließt als schwungvoller Gitarren-Popsong dieses spannende Album.

Auch wenn zwischendurch immer wieder melancholische und nachdenkliche Töne aufkommen, bleibt so beim Hörer insgesamt eine positiven Grundstimmung – und vielfältige Eindrücke aus einem Klangkosmos, den man gerne genauer erkunden will. Und deshalb auch meine Empfehlung an alle, denen dieser Künstler bisher ebenfalls unbekannt war: Gebt Gizmo Varillas und „Out Of The Darkness“ eine Chance – das Album wird euren Sommer-Soundtrack sicherlich bereichern!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unsere Gizmo Varillas Empfehlung (Amazon-Affiliate)

Letzte Aktualisierung am 28.06.2020 um 14:03 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API