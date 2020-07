Franzi Harmsen besingt „Dein Shirt“ – Electro Pop mit Summer Vibes

QUELLE » Promotion Werft

ARTIST » Franzi Harmsen

LABEL » Electrola

Promotion Werft

„Dein Shirt“ ist kein beliebiges Kleidungsstück, denn es steht für Nähe und Distanz, Wärme und Kühle sowie ein Stück Erinnerung und ein gemeinsames Symbol. Diese Gefühle und Gedanken transportiert Franzi Harmsen in ihrer neuen Single „Dein Shirt“ (VÖ: 26.06.). Die perfekte Symbiose aus tanzbaren Summer-Vibes und Franzi Harmsens elektrisierender Stimme erzählt von einer aufregenden Liebesbeziehung, deren Status noch nicht klar definiert scheint.

Lass‘ mir nur dein Shirt hier

Ein kleines Stück von dir

Wenn mir wieder kalt ist

Brauch ich dich bei mir

Nach ihrer erfolgreichen Debütsingle „Vielleicht ist nicht genug“ setzt Franzi Harmsen ihren Weg konsequent fort und präsentiert mit „Dein Shirt“ deutschsprachigen Electro-Pop, der vom Herzen direkt auf die Tanzfläche führt.

Der Song entstand beim ersten gemeinsamen Writing mit ihrem Produzenten Pascal „Kalli“ Reinhardt (u.a. LENA, Nico Santos, Alma). Wenn bei „Dein Shirt“ eine renommierte Popproduktion und die melancholisch anmutenden Lyrics à la Franzi Harmsen miteinander verschmelzen, ist es an der Zeit, sich der Musik voll und ganz hinzugeben – ohne darüber ein Wort verlieren zu müssen. „Du kannst bleiben, wenn du willst – ist okay! Müssen nicht weiter drüber reden, hab‘ verstanden.“

„Dein Shirt“, das in guten wie in schwierigen Zeiten an unvergessliche Sommerabende erinnert.

