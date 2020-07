QUELLE » caroline

Bear’s Den kündigen heute ihr neues Studioprojekt „Fragments“ an. Das Album erscheint am 18. September und ist eine Kollaboration zwischen Bear’s Den und dem Komponisten und Arrangeur Paul Frith, Kopf hinter Arrangements für Musikgrößen wie The xx und Radiohead. Bear’s Den veröffentlichen heute außerdem den Song „Fuel On The Fire“ in der neuen, gemeinsamen Version.

Das Album entstand nach einer speziellen Show Ende 2018, die so schnell ausverkauft war, dass die Band noch zwei weitere Termine hinzufügte. Die „Fragments“-Live-Shows orchestrierte der renommierte Komponist und Arrangeur Paul Frith mit einem Streichensemble und einem klassischen Pianisten. Seine Überarbeitung reicht vom vollständigen Auseinandernehmen und Neugestalten bestimmter Tracks über Ausschmückungen der Originale bis hin zu vier neuen Instrumentalkompositionen. Die „Fragements“-Shows fanden im EartH in London, in der Hamburger Elbphilharmonie und in Utrechts Tivoli Vredenburg statt. Angesichts des Erfolgs dieser ausverkauften Shows nahm die Band die neuen Arrangements Ende 2019 in den RAK-Studios mit einigen der besten Streichmusiker Londons im Studio auf.

Andrew Davie von Bear’s Den sagt über das Projekt: „‘Fragments‘ war eine Idee, die aus unserer Freundschaft und zahlreichen Kollaborationen mit Paul Frith in den letzten 10 Jahren entstanden ist. Auf jeder Platte, die wir bislang gemacht haben, ist Paul hinzugekommen, hat wunderschöne Horn-Arrangements aufgenommen und so dazu beigetragen, unseren Songs eine eher orchestrale und filmische Atmosphäre zu geben. Die Idee für ‚Fragments‘ war, dass Kev und ich beide loslassen und Paul dazu ermutigen, unsere Songs in Stücke zu zerlegen und neu aufzubauen, wobei wir uns auf verschiedene Aspekte konzentrieren, Ideen finden, die vielleicht vorher übersehen wurden, und indem wir ganz neue orchestrale Arrangements um diese Fragmente von Ideen schreiben. Die Hoffnung dabei war, dass Pauls Arbeit die Songs neu ausleuchtet, biegt und bricht und wiederum neue Emotionen beim Zuhören hervorruft. Leonard Cohen sang bekanntlich: „“There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.“ Für mich geht es bei diesem Projekt darum, die eigene Zerbrechlichkeit und ebendiese Risse zu akzeptieren, um neue Wege zu finden, um voranzukommen und Neues aufzubauen. Wir fühlen uns wirklich geehrt, mit Paul und diesen unglaublichen Musikern zusammenzuarbeiten und können es kaum erwarten, dass ihr die Songs hört, die alle so alt wie neu sind, aufgebrochen und erneuert.“

Neben seiner Arbeit mit The xx und Radiohead gehören zu Paul Friths Arbeiten Soundtrack-Kompositionen für den 2017er BBC-Dokumentarfilm „Antarctica – Ice Station Rescue“ und für den Film „The Forgotten“. Seine Debüt-Symphonie „Shackleton“ wurde vom Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen. Paul orchestrierte die Streicher für The xx auf ihrem Mercury-nominierten Album „I See You“, schrieb eine Kollaboration zwischen Ex:Re und den London Contemporary Voices und arbeitete an allen drei Alben von Bear’s Den, „Islands“ , „Red Earth & Pouring Rain“ und „So that you might hear me.“

Paul Frith sagt über „Fragments“: „Ich war so aufgeregt, als Kev und Davie mich zum ersten Mal zu dieser neuen Zusammenarbeit angesprochen haben. Es war eine Freude, den klanglichen Reichtum von Bear‘s Den zu erkunden; ihre ursprünglichen Songs zu überarbeiten, um Rhythmen und Melodien ans Licht zu bringen, die sich im Gewebe ihrer Musik versteckt haben und nur darauf zu warten schienen, gefunden zu werden. Während dieser ganzen Zeit waren Kev und Davie so großzügig und gaben mir die Freiheit, ihre brillanten Songs auszuforschen. Auch wenn wir dieses Projekt „Fragments“ genannt haben, ist es für mich etwas ‚Ganzes‘ – es bringt Popmusik und zeitgenössische Klassik zusammen, ohne dabei an eigener Identität einzubüßen. Musik transzendiert individuelle Stile und ist emotional im Herzen – meine Hoffnung ist, dass diese Zusammenarbeit den Menschen helfen wird, sich auf neue Weise mit Bear‘s Den zu verbinden.“

Im letzten Jahr haben Bear’s Den ihr drittes Studioalbum „So that you might hear me“ via Communion Records veröffentlicht. Die Band hat ausverkaufte Tourneen durch Großbritannien, Nordamerika und Arena-Shows in Europa gespielt sowie eine vollgepackte Sommerfestivalsaison, eine intime „Highlands and Islands“ Tour durch die schottischen Highlands und eine Reihe von Shows in Deutschland als Support von Neil Young. Sie veröffentlichten auch einen Podcast, der sich mit „So that you might hear me“ beschäftigte und rundeten das Jahr mit einer Weihnachts-EP und dem Lead-Track „Only Son Of The Falling Snow“ ab.

„Fragments“ erscheint am 18. September 2020.

