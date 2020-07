Katie Melua veröffentlicht mit ‘A Love Like That’ die erste Single inklusive Video aus ihrem im Herbst erscheinenden 8. Studioalbum.

Eine glorreiche filmische Erkundung der Liebe, mit Texten von Katie Melua, produziert von Leo Abrahams: „A Love Like That“ ist eine wahre Tour-de-Force künstlerischer und lyrischer Reife. Hier treffen feinste Song-Kompositionen auf Meluas charismatische Performance und besondere Arrangements, die von Abrahams, dem Co-Komponisten Sam Dixon und den Mixern Cameron Craig und Luke Potashnick gekonnt zusammengeführt wurden. Zu den herausragenden Musikern auf diesem Track gehören auch Schlagzeuger Emre Ramazanoglu, der Flötist Jack Pinter und das Georgian Philharmonic Orchestra.

Das Video zu „A Love Like That“ ist der erste Augenschmaus in eine Reihe von beeindruckenden Visuals die Melua in Kooperation mit dem preisgekrönten Regisseur Charlie Lightening (Paul McCartney, Liam Gallagher, Kasabian) und zusammen mit Billy Howle (Star Wars, Dunkirk, Outlaw King) angefertigt hat.

Das Album #8 erscheint am 16. Oktober 2020!

