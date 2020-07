Vielleicht ist dies einer der Momente, an den man in drei, vier Jahren zurückdenkt, auf der Suche nach der Erinnerung daran, wann und wo man den ersten Song von Cold Years gehört hat. Wie das anfing, wann die Geschichte Fahrt aufnahm und die Band aus dem grau-verregneten Aberdeen sich aus dem Nichts einen Platz im universellen Rock-Bewusstsein erspielte.

In den Geschichten, die es dann zu hören gibt, wird sicher diese eine Nacht im Jahr 2014 eine Rolle spielen, als Ross mit seinen Kumpels Finlay und Fraser von Kneipe zu Kneipe zieht, im Hinterkopf die Idee, eine Band zu gründen. Finlay und Fraser muss er ein wenig überrumpeln. Beiden erzählt er, der jeweils andere hätte bereits zugestimmt, dabei zu sein. Ein simpler Trick, der an diesem feuchtfröhlichen Abend bestens funktioniert. Einige EPs werden veröffentlicht, aber erst mit dem Einstieg von Louis drei Jahre nach dem lebensverändernden Pub-Crawl geht es richtig los. Nachdem das ‚Kerrang‘-Magazin sie 2019 bereits als „Hottest Band“ auf dem Schirm hatte, erscheint jetzt ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum.

„Paradise“ nennen Sänger Ross Gordon, Gitarrist Finlay Urquhart, Bassist Louis Craighead und Schlagzeuger Fraser Allan ihren ersten Longplayer und dass der Opener „31“ eigentlich das Album abschließen sollte, sich als atmosphärisches Eröffnungsstück jedoch ebenso kompatibel erweist wie als Farewell, spricht für die Dichte des Materials. „Ich mag diesen verhaltenen Einstieg mit der Akustikgitarre und wie es dann kurze Zeit später total mächtig wird“, so Gordon über den Song, der nach seinem aktuellen Alter betitelt ist.

Von einem Ort persönlichen Aufruhrs und Einsamkeit aus geschrieben, spiegelt die neue Single “Too Far Gone” auch die aktuelle weltweite Stimmung wider, dass niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Das brandneue Video zum Titel ist jedoch ein viel charmanteres und optimistischeres Angebot mit Clips aus dem Leben der Band, die mit Freunden, Familie, Partnern, Haustieren und natürlich mit Musik in Schottland in den vergangenen Monaten eingesperrt waren.