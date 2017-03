QUELLE » networking media

Passend zur Free-TV-Prämiere der 6. Staffel von „Game of Thrones“ in Deutschland haben die zwei Klassik-Rebellen Luka Šulić und Stjepan Hauser von 2Cellos ein besonderes Schmankerl für die Fans der erfolgreichen TV-Serie am Start: In einem Medley verarbeiten sie die besten Melodien aus dem Soundtrack und verbinden ihr virtuoses Cellospiel mit dem bombastischen Klang eines Sinfonieorchesters.

So klanggewaltig hat selbst der „Game of Thrones“ Soundtrack noch nie geklungen. Das „Game of Thrones Medley“ eröffnet das neue Album „Score“ von 2Cellos, das am 17.3. erscheint. Darauf zu hören sind weitere explosive Arrangements der Lieblingssoundtracks von 2Cellos, unter anderem „Moon River“, der Titanic-Schmachtfetzen „My Haert Will Go On“, die Themen aus „Rain Man“ und „Schindler’s Liste“. Diesen Crossover-Act muss man einfach auf dem Schirm haben!

