AC/DC veröffentlichen neues Video zum Track “Realize”

Nachdem AC/DC 2020 mit ihrem weltweiten #1 Album POWER UPin 18 Ländern an der Spitze der Charts gelandet sind, starten sie mit einem Geschenk für ihre Fans ins neue Jahr. Heute hat die Band ihr brandneues Musikvideo für “Realize” veröffentlicht. Unter der Regie von Clemens Habicht (Tame Impala, Liars) und Josh Cheuse (kreativer Regisseur der Bands) zeigt das schwarz-weiß Video Angus, Brian, Cliff, Phil und Stevie dabei, was sie am besten können: “gemeinsam” rocken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit der Herausforderung konfrontiert, die Band an fünf verschiedenen Orten zu zeigen, gingen die Co-Regisseure das Video wie ein Puzzle an, wobei sie auf Habichts Expertise zurückgriffen und jeden einzelnen Auftritt zu einem zusammenhängenden Bild zusammensetzten, das AC/DC wie nie zuvor zeigt.

Für ihr siebzehntes Album hat sich die Band wieder mit dem Produzenten Brendan O’Brien zusammengetan, der bereits für “Black Ice” (2008) und “Rock Or Bust” (2014) verantwortlich war. Aufgeladen für das nächste Jahrzehnt, haben AC/DC zwölf neue Tracks für das Album aufgenommen und dabei ihren unverkennbaren Sound mit all seinen kraftvollen Merkmalen beibehalten. Unser Review zu POWER UP findet ihr hier.