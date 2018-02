Achtung Absage: SANTIANO – 25.02.2018 / Arena Trier

QUELLE » Popp Concerts

ARTIST » Santiano

VENUE » Arena Trier / Trier

Popp Concerts

Das für den 25.02.2018 geplante Konzert mit SANTIANO in der Arena, Trier muss krankheitsbedingt abgesagt werden. Nachholtermine werden gerade gesucht.

Hier die offizielle Pressemeldung seitens der Band:

Konzertwochenende von SANTIANO muss krankheitsbedingt abgesagt werden +++ Nachholtermine werden gerade gesucht

Leider müssen die Konzerte der Band SANTIANO am 23.2. in der Saarlandhalle in Saarbrücken, am 24.02. in der Sap Arena Mannheim und am 25.02. in der Arena in Trier krankheitsbedingt abgesagt werden. Björn Both, der sich in ärztlicher Behandlung befindet, hat einen akuten Infekt, der es ihm leider aktuell unmöglich macht, aufzutreten. Weitere Informationen folgen in Kürze. Der Veranstalter ist bemüht, zeitnah Nachholtermine zu kommunizieren.

Die Tickets der ausgefallenen Konzerte behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit, können aber auch an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.