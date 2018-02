QUELLE » networking media

Am 23. Februar 2018 veröffentlichte der brilliante und virtuose Weltklassegitarrist, Komponist und Arrangeur Al Di Meola sein neues Studioalbum „Opus“ bei earMUSIC. Im neuen Musikvideo zum Titel „Ava’s Dream Sequence Lullaby“ zeigt sich Al Di Meola erstmals mit Privataufnahmen und seiner kleinen Tochter.

„Als ich meiner kleinen Tochter zusah, wie sie sich zur Musik bewegte, fiel mir wie selbstverständlich diese „Schlaflied“-Melodie ein. Und was als simples Schlaflied angefangen hat, entwickelte sich in eine Suite-ähnliche Komposition.“, erzählt Al Di Meola zum Entstehungsprozess zu „Ava’s Dream Sequence Lullaby“.

Al Di Meola ist ein Pionier im Vermischen von Weltmusik, Rock und Jazz. Sein Gespür für komplexe Rhythmusstrukturen, kombiniert mit melodischem Songwriting und faszinierenden Harmonien, war schon immer das Herzstück seiner Musik.

Weltweite Anerkennung erreichte der Grammy-Preisträger durch seine Arbeit als Solo-Künstler, aber auch durch die Zusammenarbeit mit Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Chick Corea, Paco De Lucia, John McLaughlin, Jean-Luc Ponty, Stanley Clarke, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock und anderen. Al Di Meola hält bis heute die höchste Anzahl an Gitarrenauszeichnungen in verschiedenen Kategorien, die vom Guitar Player Magazin (USA) vergeben werden.

Im April kommt Al Di Meola mit seinem neuen Album „Opus“ auf Tour und spielt fünf Konzerte in Deutschland.

Al Di Meola Tour 2018



02.03.2018 – Verden, Germany

04.03.2018 – Helsingor, Denmark

06.03.2018 – Bern, Switzerland

07.03.2018 – Geneva, Switzerland

09.03.2018 – Basel, Switzerland

10.03.2018 – Zurich, Switzerland

11.03.2018 – Baden-Baden, Germany

14.03.2018 – Bergheim, Germany

15.03.2018 – Gummersbach, Germany

16.03.2018 – Nürnberg, Germany

