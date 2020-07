Alex Diehl steht mit seinem mittlerweile dritten Studioalbum in den Startlöchern. Wie alle Künstler ist auch er derzeit von der aktuellen Lage und den damit verbunden Release-Verschiebungen betroffen. „Laut“ wird nun final am 4. September erscheinen. Bereits am 24. Juli gab es die neue Singleauskoppelung daraus, „David & Goliath“.

Fette Drums, sphärische E-Gitarren und detaillierte Lyrics bestimmen den neuen Sound der Platte, die er ohne Kompromisse auf seinem eigens gegründeten Label. „BIG DIEHL RECORDS“ auf die Hörer loslassen wird. Die Texte sind heftig und bohren sich tief in die Emotionen. Der ein oder andere Song erinnert eher an Genres wie Hip-Hop oder Synthie-Pop als an Singer-Songwriter-Romantik.

Alex Diehl hat mit fast zwei Jahren krankheitsbedingter Pause einen ordentlichen Schuss vor den Bug bekommen und verarbeitet diese harte Zeit in 12 Tracks. Wer einstecken muss, der teilt irgendwann auch aus. So verwundert es nicht, dass die Songs wie Projektile, gefüllt mit aufgestauten Ängsten und Stress, einem mit geladener Zunge in Titeln wie „Meine Angst“ um die Ohren fliegen.

Diese Platte ist wie eine Therapie für Hörer und Autor gleichermaßen. Sie erzählt dir nichts vom Sonnenschein ohne den Regen, sie ist klar und ehrlich. Wenn schon Leben dann mit allem, was dazugehört und vollem Bewusstsein. Wenn es weh tut dann bitte richtig und wenn man hochlebt, dann bitte wie ein Unsterblicher. Man kann versuchen sich vor dem Leben zu verstecken aber wie dieses Album wird es dich immer wieder finden, egal wie leise du bist, es ist LAUT.