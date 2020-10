Die Singer-Songwriterin und Geschichtenerzählerin aka Everybody´s Darling Alex the Astronaut veröffentlichte am 21. August ihr langersehntes Debütalbum The Theory of Absolutely Nothing. Nun besuchte die Australierin triple j und nahm eine Cover-Version zu Electric Light Orchestras „Mr. Blue Sky” und eine Live-Version ihres eigenen Songs „I Think You´re Great” auf.

Außerdem startete ihre neues, äußerst unterhaltsames Format „Alex Learns…”: In der ersten Ausgabe lernt sie Schlagzeugspielen!

