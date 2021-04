Am 16.4. erscheint das neue London Grammar-Album „Californian Soil“

Der Countdown läuft: Am 16. April erscheint das langerwartete neue London Grammar-Album „Californian Soil“. Um die Wartezeit bis dahin noch ein wenig zu verkürzen, hat das britische Trio nun auch das Musikvideo für die aktuelle Single „How Does It Feel“ veröffentlicht. Für das Video haben sich London Grammar einen ganz besonderen Gaststar eingeladen: Jacob Fortune-Lloyd, bekannt als Townes aus der Golden Globe-prämierten Netflix-Serie „The Queen’s Gambit“, spielt im Clip für „How Does It Feel“ den Freund von Sängerin Hannah Reid, für den es im wahrsten Sinne des Wortes brenzlig wird.

Mit „How Does It Feel” zeigen London Grammar eine poppigere Seite, als man es von der Band gewohnt ist, eine bewusste Entscheidung, wie Sängerin und Frontfrau Hannah Reid erzählt: “I’ve always loved pop music. Some of my favourite writers and singers are female, many who are younger than me but who are absolutely smashing the pop world with amazing songs. This song started off as an experiment, and ended up being one of my favourites on the record. Along with our alternative side, this creates a light and shade on our album that I’ve always wanted to achieve.”

„Californian Soil“ ist die dritte Platte von London Grammar, die mit ihren ersten beiden Alben die britische Pop-Landschaft im letzten Jahrzehnt maßgeblich beeinflusst haben. Dass dieser Erfolg nicht nur positive Seiten mit sich bringt, hat insbesondere Frontfrau Hannah Reid in den letzten Jahren zu spüren bekommen. Die Sängerin sah sich in der Vergangenheit immer wieder mit Frauenfeindlichkeit in der Musikindustrie konfrontiert, ein Thema, das sie auch bei der Entstehung des neuen Albums maßgeblich beeinflusst hat.

Hannah selbst erzählt: “Misogyny is primitive, which is why it is so hard to change. But it is also fearful. It’s about rejecting the thing in yourself which is vulnerable or feminine. Yet everybody has that thing. This record is about gaining possession of my own life. You imagine success will be amazing. Then you see it from the inside and ask, why am I not controlling this thing? Why am I not allowed to be in control of it? And does that connect, in any way to being a woman? If so, how can I do that differently?”

In Großbritannien haben London Grammar bereits Termine für ihre bisher größte Headline-Tour angekündigt. Die sechs Termine im November waren innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Zudem wurde die Band nun als Headliner für das All Points East Festival angekündigt, das am 27. August in London stattfinden soll.