Als Featured Artist für Avicii und John De Sohn landete er internationale Dance-Hits, als Komponist für das niederländische Pop-Duo Nick & Simon gelang ihm ein Nummer-Eins-Hit in Holland und mit seinen EPs und dem Debütalbum „Before The Rumble Comes” erspielte er sich 2011 mit seinem wunderbaren Singer/Songwriter-Pop europaweit eine begeisterte und treue Schar an Fans. Nachdem er in diesem Jahr Europa bereits als Support von John Mayer verzauberte und seine Single „Bus Stop“ veröffentlichte, erschien nun am 11.08. seine neue Single „Something Right“.

In diesem Song geht es darum, abserviert zu werden gerade wenn man denkt alles sei perfekt. „Something Right“ ist ein gefühlvoller Song mit einem sommerlichem Vibe, der einen an eine Sommernacht in einem Stadtpark denken lässt: Ein Paar sitzt etwas entfernt vom Rest ihrer Gruppe. Sie hat Angst davor, ihn zu nah an sich ranzulassen und möchte Schluss machen, bevor die Gefühle sie überwältigen, bevor der Fall zu tief und der nächste Schritt zu schwer wird. „Es ist ein Song über eine Beziehung, in der Du in permanenter Unsicherheit schwebst, wenn alles von dem Du denkst, dass du es richtig machst, dem Anderen Angst macht.“

Andreas Moe singt „A still water never made a good sailor“, was aus seiner Sicht die Konflikte in einer Beziehung beschreibt. „Viele Leute haben Angst davor etwas zu fühlen. Sie denken, dass sie besser dran seien, wenn sie sich gleich zurückziehen, wenn nicht alles die ganze Zeit perfekt läuft. Sie bauen Mauern um sich herum auf. Aber Konflikte sind in einer Beziehung normal. Und wer will schon sein Leben hinter einer Mauer verbringen?“

Die neue Andreas Moe Single „Something Right“ ist seit dem 11. August erhältlich. Die EP „Maybe It’s All We Dreamed Of” folgt am 25. August.

