„Let me tell you, even dark places have a backdoor.“ So ist Ann Sophie auf ihrer neuen Single “Phantom Pain” zu hören, die weit mehr ist als ein Breakup-Song. Sie singt darüber, dass selbst die dunkelsten Orte eine Hintertür haben, dass man nicht verloren ist und auch hier einen Ausweg findet. Ann Sophie sagt dazu: „Die Dunkelheit ist nur da, wenn dir etwas fehlt. Ein Mensch. Ein Teil deines Lebens. Ein Teil von dir. Und selbst wenn die Tür manchmal unbekannt und unüberwindbar erscheint – öffne sie. Dahinter liegt das Kostbarste, was du dir schenken kannst: eine neue Chance.“ Ein Song, der Ann Sophies Geschichte weitaus mehr erzählt, als es anfänglich scheint. Vielleicht sogar der Song, der gefunden wurde, weil sie diese Hintertür bereits geöffnet hat.

Die Sängerin, Songwriterin und Musicaldarstellerin wurde in London geboren und wuchs in Hamburg auf. Von Beginn an lebte sie für die Kraft des Ausdrucks – und dabei ist es die Musik, die sie immer wieder an neue Orte führt. Klavier, Cello und Ballett waren Ann Sophies erste Begleiter und führten sie weiter in ihre Welt der Musik. Größter Vertrauter war und ist für sie dabei jedoch ihre Stimme.

Ann Sophie fühlt sich nicht an musikalische Genres gebunden: „Wenn man Klänge, Wörter und Emotionen miteinander wirken lässt, merkt man wie groß dieses Universum ist. Es ist alles möglich. Und darauf möchte ich mich einlassen.“ Ein Prozess, den sie gerade beim Schreiben ihrer eigenen Songs immer wieder neu durchlebt. Der Antritt einer Reise mit unbekanntem Ziel. Doch ein Aufbruch mit der Gewissheit, vieles zu erfahren und weitergeben zu können. Stets mit dem Vertrauen, dass Musik immer ihren Weg findet!

Ann Sophies Songs bestehen nicht aus Versatzstücken unterschiedlicher Stile, sondern bilden eine fein verwobene Perlenkette aus Pop, Electro und vor allem zeitgemäßen Soul. Eine Komposition, bei der sich Altes mit Neuem vereint, sodass Stimme und instrumentaler Klang im Sinne dieser Grenzenlosigkeit ihren eigenen Weg finden können. Um jene emotionale Bilderwelten entstehen und erleben zu lassen, die nur die Musik zu erzeugen vermag.