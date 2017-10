QUELLE » netinfect

ARTIST » Annihilator

LABEL » Silver Lining

netinfect

Seit 1989 haben Annihilator ständig Alben veröffentlicht und touren erfolgreich die Welt. Jeff Waters und seine (jeweiligen) Mannen sind eine Konstante im Bereich des Heavy Metal / Thrash Metal und haben vielgelobte Klassiker auf den Markt gebracht und dies bereits seit dem Debut Album “Alice In Hell”, (1990), “Never, Neverland” (1995) “King of The Kill” oder “Schizo Deluxe” (2005) bis hin zur 2015-er Veröffentlichung “Suicide Society.”

Annihilator ist Jeff Waters, und er beschreibt seinen Stil: “Meine Musik wurde von Hunderten meiner Lieblingsbands und Musiker beeinflusst, man kann die Einflüsse erkennen, wenn man sich den Annihilator Backkatalog durchhört. Es ist ein Bonus und eine Ehre wenn Bands, die ich bewundere dann auch noch sagen, ich hätte etwas mit ihrer Spielweise zu tun oder war gar die Inspiration zu einem Song!”

„Bei diesem Album war es für mich an der Zeit zu analysieren, was mir die Fans über die Jahre erzählt haben. Es war auch an der Zeit nachzudenken, warum die frühen Annihilator “thrash-meets-melodic”- Songs vielen ins Ohr gegangen sind. Natürlich ist es klar, dass ich nicht allein zurückgegangen bin und mich durch die Annihilator Historie gewühlt habe. Mein Bassist der letzten Jahre, Rich Hinks, hat mir dabei sehr geholfen.

“For The Demented” ist back to the roots, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe, sagt Waters nicht ohne Stolz. Alles zusammengefasst kann man sagen, dass dieses Album die beste Annihilator Erfahrung seit Jahren ist und die Fans können das erwarten, was sie sich von Annihilator erhoffen.

Unsere Annihilator Empfehlung

For the Demented (Ltd.Edition) Annihilator, For the Demented (Ltd.Edition)

Silver Lining (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 30.10.2017 um 10:12 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Annihilator

Letzte Aktualisierung am 30.10.2017 um 03:51 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API