Anstiftung zum Aufruhr: Garbage kündigen “No Gods No Masters” für Juni an

Garbage haben ihr brandneues Studioalbum “No Gods No Masters” angekündigt. Es ist das siebte Studioalbum der Band und erscheint am 11. Juni über Stunvolume/Infectious Music (BMG). Die Band hat zudem mit “The Men Who Rule the World” den ersten Song und das dazugehörige Video aus dem Album veröffentlicht. Das Video wurde vom chilenischen Künstler und Regisseur Javi a.k.a Mi Amor kreiert.

“The Men Who Rule the World” ist Anklage, Anstiftung zur Aufruhr, ein Ruf zu den Waffen: ein unverwechselbares, kraftvolles akustische Statement, das den Ton für das beißende neue Album der Band angibt. Mit seiner Kritik an zunehmender kapitalistischer Kurzsichtigkeit, an Rassismus, Sexismus und Frauenfeindlichkeit auf der ganzen Welt ist dieser Track ein eindringlicher Protestsong und zugleich die unmissverständliche Absichtserklärung einer Band, die immer noch an die Macht des Widerspruchs glaubt.

“Dies ist unsere siebte Platte, und diese bedeutungsvolle Zahl hat die DNA des Inhalts beeinflusst: die sieben Tugenden, die sieben Leiden Mariens, die sieben Todsünden”, sagt Garbage-Frontfrau Shirley Manson über das grimmige neue Album “No Gods No Masters” und seine Drehungen und Wendungen von Kapitalismus und Lust bis hin zu Verlust und Trauer. “Wir wollten versuchen, einen Sinn darin zu sehen, wie f***ing verrückt die Welt ist und in was für einem erstaunlichem Chaos wir uns befinden. Dies ist die Platte, die wir gefühlt zu diesem Zeitpunkt einfach machen mussten.”

Garbage und ihr langjähriger Kollaborateur Billy Bush haben das Album produziert. Die Saat für “No Gods No Masters” wurde im Sommer 2018 in der Wüste in Palm Springs gesät: Das Quartett traf sich in einem Haus, das einem Verwandten von Steve Marker gehört, skizzierte hier zwei Wochen lang das Gerüst des Albums, jammte, experimentierte und fühlte die Songs heraus. Mit diesen Demos gingen die Beteiligten zunächst getrennte Wege, um das Album schließlich in Los Angeles fertigzustellen.

Garbage veröffentlichen eine Deluxe-CD/Digitalversion von “No Gods No Masters”, die Coverversionen klassischer Stücke enthält, darunter David Bowies “Starman” und “Because the Night” (Patti Smith/Bruce Springsteen). An der Version von “Because the Night” wirkt auch die US-Punkrockband Screaming Females mit. Das Deluxe-Album enthält die seltenen Garbage-Tracks “No Horses”, “On Fire”, “Time Will Destroy Everything”, “Girls Talk”, “The Chemicals” und “Destroying Angels”, wobei bei den drei letztgenannten Brody Dalle, Brian Aubert und John Doe bzw. Exene Cervenka mitwirken.

Das Vinyl des Albums ist neongrün. Garbage veröffentlichen darüber hinaus eine limitierte weiße Vinyl über ihren offiziellen Artist Store sowie eine exklusive, limitierte pinke Vinyl als Teil des diesjährigen Record Store Days, die am 12. Juni veröffentlicht wird.