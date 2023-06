Ein Konzeptalbum aus dem Sounduniversum von ARAI

Am 23. Juni 2023 erscheint „DRAMA POP“, das Debüt-Konzeptalbum des 27-jährigen Wiener Newcomers und Multiinstrumentalisten Artur Aigner, dessen Initialen ihm zu dem Namen ARAI inspirierten. Das Album lädt dich ein, in das konzeptuelle Sounduniversum von ARAI einzutauchen, wo Genre-Grenzen nicht nur verschwimmen, sondern überhaupt über Bord geworfen werden.

Die lange und fürsorgliche Auseinandersetzung ARAIs mit den vielfältigen Sounds und Strukturen seines Albums ist unmittelbar verständlich und markant. Die formenreichen Instrumentalisierungen hat er als One-Man-Show alleine geschrieben und eingespielt. Unterstützung auf dem Album holt sich ARAI nur von FreundInnen wie Salena von Teya & Salena in Form von Chor-Stimmen und Background Vocals.

Seine Musik schlägt immer wieder unvorhersehbare und dynamische Brücken, voller Rüschen, Hochs, Tiefs und einer großen Portion DRAMA. Drama Pop ist zugleich die selbst ernannte Genrebezeichnung des Albums und bespielt seine Bühne mit mitreißenden Pop-Melodien, bei denen von R&B bis Jazz alles mitschwingt. Geprägt von theatralischen Elementen, wie üppigen Chören, Operngesang oder fesselnden harmonischen Arrangements mit immer wieder tauschenden Kombinationen, präsentiert das Genre Drama Pop einen in sich abgeschlossenen Sound-Mikrokosmos, in dem ARAI wenige Deutungen am Teller serviert.

Es bauen sich konstant Kontraste auf, zwischen Text und Klang, zwischen den einzelnen Instrumenten, zwischen Hörenden und Musik – ARAI ermutigt, in sich selbst zugehen und sich damit auseinanderzusetzen, was die Musik mit dir macht. An Regeln hält sich ARAI sowieso bewusst nicht, hier ist alles erlaubt, was gefällt: warme Synth-Pads, Hip-Hop Beats, organische und künstliche Elemente agieren alle liebevoll miteinander.

Seine Texte greifen alltägliche Verunsicherung, Love und Mental Health auf, was sich in den Song-Strukturen gleichermaßen widerspiegelt. Denn die gezielt gesetzten Kontraste bei We Cry etwa – weinende Stimmung, aber verspielte Acapellas und überhaupt eine Swing-Band, fangen die Blüte der 20er ein, die manchmal leicht, manchmal schwer, aber nie ganz klar scheint.

In „Little Stupid Boy“, einer der Single-Auskoppelungen, viben vielschichtige Stimmen, E-Piano und schlussendlich doch ein bounciger Elektropop-Beat miteinander. ARAI lässt dich hier aber nicht hängen – die Elemente fließen ineinander und bringen sich gegenseitig hervor. Unerwiderte Liebe, verpasste Investitionen. Mid-20s eben. DRAMA POP macht als Album gleich einen Exkurs durch alle Facetten des gleichnamigen Genres, ohne die Orientierung zu verlieren. Wegen der weiten Spanne an Einflüssen gibt es immer wieder Möglichkeiten abgeholt zu werden. Mal hochkomplex, mal mit viel Herz, leitet uns ARAI durch diese fusionierte Welt.

Eine sanfte E-Gitarre mischt in Tracks wie „We Shouldn’t But…“ ebenfalls mit, während der Schweiß in der Kellerbar über die Stirn rinnt. In „Little Stupid Thoughts“ erzählt eine mechanische Text-to-Speech-Stimme, wie jemand in einer Therapiestunde die Fassung verliert. ARAI wechselt daraufhin schnell von selbsteingesungenen Chören zum Sprechen und rüber zum Jazz: „Fuck all these stupid thoughts“. Als Closer ist Daydreams and Fears der intime Abschied des Albums, begleitet von Strings setzt er sich noch sieben Minuten für uns ans Klavier und beendet so den letzten Akt seiner musikalischen Bühnenshow DRAMA POP ist eine verschnörkelte Einladung in die Welt von ARAI, in der er seine instrumentalen Fähigkeiten, breiten Einflüsse und Persönlichkeit harmonisch vereint. Mit Selbstbewusstsein und Hingabe verwirklicht er seine Vision des freien Schaffens ohne kreative Einschränkungen und Grenzen. Eine Erfahrung die man nicht auslassen sollte.