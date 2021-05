Asia mit neuem 5CD-Set “The Reunion Albums 2007-2012”

Die 1981 in London gegründete und mit Mehrfach-Platin ausgezeichnete Band ASIA feiert ihr 40. Jubiläum mit der Veröffentlichung der 5CD-Box „The Reunion Albums: 2007-2012“ am 11. Juni durch das Label BMG. Dieses 5CD-Deluxe-Klappbox-Set enthält die 2CD-Live-Aufnahme „Fantasia, Live In Tokyo“ zusammen mit den drei Reunion-Studioalben „Phoenix“, „Omega“ und „XXX“.

ASIA eroberten mit ihrem gleichnamigen Debutalbum die Welt im Sturm – international das bestverkaufte Album 1982. Die Single „Heat Of The Moment“ erreichte die Top 40 in zwölf Märkten, darunter Platz 4 in den US Billboard Top 100 Charts und Platz 1 in den Billboard Mainstream Rock Charts.

Zur Wiedervereinigung kamen die vier Gründungsmitglieder John Wetton (King Crimson, Leadgesang/Bass), Steve Howe (YES, Gitarren), Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer, Schlagzeug) und Geoff Downes (The Buggles, YES, Keyboards) im Jahr 2006 wieder zusammen, um ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer Welttournee zu feiern.

Ein Jahr später (2007) erschien ein Live-Album von der Tournee unter dem Titel „Fantasia, Live In Tokyo“, ehe sie zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert wieder gemeinsam ins Studio gingen. Der Wiedervereinigung folgten drei ausgezeichnete Alben: „Phoenix“ (2008), „Omega“ (2010) und „XXX“ (2012).

Über diese späteren Alben sagte Carl Palmer damals: “Die Chemie und die Energie, die entsteht, wenn wir vier zusammenarbeiten, spiegelt sich in dem neuen Material wider.” John Wetton seinerseits bewunderte, wie weit die Band gekommen war. “Jeder von uns fühlt sich als Mensch wohl, und der Sound spiegelt die kollektive Reife dieser vier Leute wider, die nicht nur wissbegierig, sondern auch entspannt genug sind, um in der Stärke des Materials zu schwelgen.”

„Fantasia, Live In Tokyo“ bietet viele Titel ihrer ersten beiden Alben „Asia“ (1982) und „Alpha“ (1983), so zum Beispiel „Heat Of The Moment“ oder „Don’t Cry“, zusammen mit Songs aus der musikalischen Vergangenheit der einzelnen Bandmitglieder. Die Band spielte außerdem zum ersten Mal eine akustische Version von „Ride Easy“, einer B-Seite der Debütsingle „Heat Of The Moment“.

Die drei Reunion-Studioalben „Phoenix“, „Omega“ und „XXX“ repräsentieren einige der besten Momente von ASIA und ermöglichten es der Band, ihre Rock- und Progressive-Wurzeln voll auszuloten.

Das Cover des neuen Boxsets wurde von Roger Dean gestaltet, der auch das gesamte Artwork der Originalalben entworfen hatte. Das Coverbild der Box war zuvor ungenutzt; das „Fantasia, Live In Tokyo“-Hüllendesign wurde von Roger Dean aktualisiert. Die 5CD-Box „The Reunion Albums: 2007-2012“ erscheint am 11. Juni bei BMG Records.