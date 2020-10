BAERS stammen aus dem Raum Pforzheim/Karlsruhe und sind gerade mit ihrer ersten Single am Start. Vermutlich ist es die räumliche Nähe zu Frankreich, die den ersten Output wie ein groovendes Chanson klingen lässt. Eine energiegeladene Stimme zu Musik, die nicht nur ins Ohr sondern auch in die Beine geht. Da sind wir doch mal auf weitere Stücke gespannt. Am 4.10.20 ist die Band Gast bei der Pierre M. Krause Show im SWR Fernsehen!

