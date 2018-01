QUELLE » verstärker medienmarketing gmbh

ARTIST » Beatsteaks

verstärker medienmarketing gmbh

Mit „You In Your Memories“ veröffentlichen die Beatsteaks das Video zu ihrer neuen Single und dem Feature mit Chad Price der legendären Punk-Band ALL. Das Video könnt ihr euch hier ansehen.

Passend zum Video gehen die Beatsteaks im April auf ausgedehnte Tour und präsentieren nicht nur alte Hits, sondern auch ihr aktuelles Album „Yours“.

„Yours“-Tour 2018:

07.04.18 – Pier2 (Bremen)

08.04.18 – Ringlockschuppen (Bielefeld)

10.04.18 – Zenith – Die Kulturhalle (München)

11.04.18 – Jahrhunderthalle Frankfurt (Frankfurt)

13.04.18 – Arena Leipzig (Leipzig)

14.04.18 – Westfalenhallen (Dortmund)

16.04.18 – Sporthalle (Hamburg)

09.06.18 – Waldbühne (Berlin)

25.08.18 – Kindl-Bühne Wuhlheide (Berlin)

Tickets für die „Yours“ Tour 2018 gibt es hier.

Am 01. September 2017 veröffentlichten die Beatsteaks mit „Yours“ ihr bereits achtes Studioalbum, welches Gastauftritte von Jamie T, Deichkind, Farin Urlaub, Stereo Total und Chad Price beinhaltet und auf Platz 2 der deutschen Album-Charts einstieg.