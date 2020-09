Weitgehend angesehen als die Erfinder jenen Musikgenres, welches sich Heavy Metal nennt, zelebriert die aus Birmingham stammende Band Black Sabbath das 50. Jubiläum .ihres millionenfach verkauften Albums „Paranoid“ mit der Wiederveröffentlichung am 9. Oktober 2020. Die Edition wird es als 5 LP oder 4CD inklusive dem Vinyl Debut zweier Konzerte von 1970 geben.

Die PARANOID SUPER DELUXE EDITION beinhaltet das Original Album inklusive des seltenen 1974 Quad Mix des Albums. Seinerzeit erstmalig auf Vinyl und 8-Track Tonabnehmer veröffentlicht und schon lange nicht mehr erhältlich, wurde es jetzt zwecks bester Klangqualität auf Stereo gemixt. Dazu gibt es noch 2 Konzerte von 1970, aufgenommen in Montreux und Brüssel. Diese beiden Konzerte wurden hierfür zum allerersten Mal auf Vinyl gepresst! Das 5fach LP Set kommt im Hardcover mit ausführlichen Liner Notes, Interviews aller 4 Bandmitglieder, seltene Fotos, Memorabilia und einem Poster, sowie einem Nachdruck des Tourbooks, wie es auf der Paranoid Tour verkauft wurde.

Nach dem Erfolg ihres Debut Albums „Black Sabbath“, seinerzeit veröffentlicht am Freitag, den 13. Februar 1970, legten Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward umgehend mit „Paranoid“ im September des gleichen Jahres nach. Das Album landete in den Top 5 UK Charts und verkaufte 4 Millionen allein in den USA. In Deutschland erreichte die Single „Paranoid“ im Oktober 1970 die Top 20 und landete im Dezember 1970 auf Platz 1 der Charts. Noch heute inspirieren Songs wie “War Pigs,” “Planet Caravan,” “Iron Man” und natürlich “Paranoid” Generationen von Musikern weltweit.

Die letzten drei LPs der Kollektion sind das offizielle Vinyl Debut der Band mit 2 Live Auftritten von 1970. Eines der Konzerte wurde am 31. August in Montreux, Schweiz aufgenommen, kurz vor der Veröffentlichung von „Paranoid“. Die bereits damals enge Verbundenheit und Spielfreude der Band konnte man schon deutlich hören.Während des Konzertes spielten sie sowohl neue Songs wie “Hand Of Doom” und “Iron Man”, als auch ältere Songs wie “N.I.B.” und “Behind The Wall Of Sleep”, die von ihrem Debütalbum stammen. Das zweite Konzert wurde ein paar Monate später in Brüssel aufgenommen als die Band dort einen Auftritt im belgischen Fernsehen hatte.

BLACK SABBATH

Paranoid Super Deluxe 5-LP Boxed Set

Track Listings:

LP 1: Original Album

Side A

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”

Side B

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP 2: Quadradisc Mix in Stereo (WS4 1887) 1974

Side C

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”

Side D

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP 3: Live in Montreux 1970 (Part One)

Side E

“Intro”

“Paranoid”

“N.I.B.”

“Behind The Wall Of Sleep”

Side F

“Iron Man”

“War Pigs”

LP 4: Live in Montreux 1970 (Part Two)/Live in Brussels 1970 (Part One)

Side G

“Fairies Wear Boots”

“Hand Of Doom”

Side H

“Paranoid”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Iron Man”

LP 5: Live in Brussels 1970 (Part Two)

Side J

“Black Sabbath”

“N.I.B.”

Side K