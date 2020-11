Bury Me Alive (BMA) sind eine österreichische Metal- und alternative Metalcore Band aus Feldkirch, Vorarlberg. Die Band wurde von fünf Mitgliedern diverser anderer Bands aus ihrer Gegend gegründet. Mit ihrem Debut-Album „Unexpected Miseries“, das im Juni 2019 erschienen ist und mittlerweile über eine Million Streams auf Spotify zählt, erzielten sie bereits einige größere Erfolge wie zum Beispiel Shows mit Bands der Metal Größen „Bullet For My Valentine“ und „Lionheart“. Aber auch Auftritte auf namhaften Festivals wie dem „Szene Openair“ in Lustenau oder nicht zuletzt auf ihrer eigenen Headliner Clubtour durch Deutschland und Österreich zählen zu ihren Meilensteinen.

Am 11. Dezember 2020 erscheint endlich ihr neues Album „Beyond Expceptions“, welches sie mit der neuen Single „Alive“ inklusive neuen Musikvideo zum

diesjährigen Halloween passend ankündigten.