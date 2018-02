“Zeitzünder“ ist kein typisches BRDIGUNG Album. Metallischer Punkrock, Salz in den Wunden, mal ernst mal nachdenklich, mal an den Grenzen des guten Geschmacks: Auf ihrem mittlerweile sechsten Studioalbum zeigen sich die vier Jungs aus Kempen am Niederrhein mehr denn je energiegeladen, experimentierfreudig und vor allem hungrig 15 neue Songs, die einen Querschnitt durch das Leben zeichnen, bevor ein epochales Outro zurück in die Gegenwart trägt.

Wir lachen und wir weinen. Wir sind verzweifelt und wir schöpfen neue Kraft, Liebe und Hoffnung. Wir erinnern uns. Und wenn die Zeiger mal wieder auf Fünf vor Zwölf stehen, dann atmen wir durch und gehen weiter. Denn wir sind anders. BRDIGUNG, die musikalischen Zeitzünder -als willkommene Alternative zu den weitverbreiteten Blindgängern der Popkultur unserer Gegenwart.

Auch live werden die Jungs natürlich an folgenden Dates zu sehen sein… Zeitzünder Tour 2018:

15/02/18 Osnabrück, Niedersachsen Bastard Club

16/02/18 Erfurt, Thüringen Club From Hell

17/02/18 Lübeck, Schleswig-Holstein Riders’s Café

08/03/18 Köln, NRW MTC Cologne

09/03/18 Hannover, Niedersachsen LUX

10/03/18 Berlin, Berlin Frannz Club

22/03/18 München, Bayern Backstage Club

23/03/18 Nürnberg, Bayern Der Cult

24/03/18 Stuttgart, Baden-Württemberg Club Zentral

