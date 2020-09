In zwei Wochen veröffentlichen die modernen melodischen Rocker von Brother Firetribe ihr fünftes Album „Feel The Burn“ und geben uns noch einen Song, bevor dann das Album mit zehn klassisch rockigen Songs raus kommt. Den erfolgreichen Singles „Rock In The City“, „Bring On The Rain“ und „Night Drive“ folgt jetzt „Chariot Of Fire“, ein up-tempo Song, der eigentlich gar nichts mit seinem bekannten Namensvetter zu tun hat.

„Es lohnt sich einfach immer, seiner Sache treu zu bleiben. „Chariot Of Fire“ hat sich seinen Weg zu einem Brother Firetribe‑Song erkämpft“, sagt Sänger Pekka Heino. „Wir wussten, dass wir den Refrain schon hatten, aber der Rest war ziemlich schwammig. Jimmy (Westerlund, der Produzent) kam dazu und hat dann quasi das Fleisch um die Knochen gepackt, die wir schon großartig fanden. Die Stimmung des Songs forderte eine Geschichte über den Versuch, aus dem Alten auszubrechen, über das ‘Du und ich gegen den Rest der Welt’, über das ‘Alles wird gut’ und ‘Alles aus Liebe’. Und das haben wir erstmal auf Papier gekritzelt, als wir mit dem Songtext anfingen. Na gut, der Titel kam von dem Film (Die Stunde des Siegers), aber Vangelis spielte keine Rolle in diesem Lied. Leider!“, lacht Heino.

Die finnische Rockband hat den ganzen Sommer lang ein Geheimnis bewahrt und erst neulich in den sozialen Medien kleine Einblicke davon gegeben, womit sie sich beschäftigt haben: das Musikvideo zu „Night Drive“ wird weiterleben – der Typ aus Night Drive hat nämlich ein Comeback in einem epischen Kurzfilm, den die Band gedreht hat. Die Story ist von dem jetzt kommenden Album „Feel The Burn“ und auch von der Musik von Brother Firetribe generell inspiriert worden. Die Besetzung des Films besteht aus bekannten finnischen Schauspielern und Pekka Heino natürlich. Der Kurzfilm wird später im Herbst veröffentlicht.

Das fünfte Album von Brother Firetribe, „Feel The Burn“, kommt am 18. September. Die Titelliste lautet:

1. I Salute You

2. Arianne

3. Night Drive

4. Chariot Of Fire

5. Bring On The Rain

6. Love Is A Beautiful Lie

7. Ticking Away

8. Battle Ground

9. Candle In The Window

10. Rock In The City