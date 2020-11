Bruce Springsteen mit neuem Video zu “The Power Of Prayer”

Seit vier Wochen hält sich das Album „Letter To You“ von Bruce Springsteen aktuell in den Top 5 der deutschen Albumcharts und auch international schreibt er Chart-Geschichte: Er ist der erste Künstler, der in 6 Jahrzehnten ein Top5 Album vorweisen kann. Hier findet ihr unser Review.

Diese Woche hat Bruce Springsteen wieder News parat und veröffentlicht unter anderem ein Video zu „The Power Of Prayer“. Darüber hinaus steht jetzt schon fest, dass Springsteen am 12.12. bei Saturday Night Live gemeinsam mit der E Street Band auftreten wird. Das wird höchstwahrscheinlich der einzige TV Auftritt dieses Jahres. Wir halten euch auf dem Laufenden.