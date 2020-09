Bruce Springsteen veröffentlicht ein neues Album mit der E Street Band

Im Juni 2019 beendete Bruce Springsteen mit dem weltweiten Nummer-Eins-Album „Western Stars“ eine fünfjährige (Studioalbum-)Veröffentlichungspause, nun legt der legendäre Sänger, Songwriter und Musiker mit „Letter To You“ ein neues Rock-Album vor, das er zusammen mit der E Street Band einspielte. Die Aufnahmen entstanden in seinem Home Studio in New Jersey. Der zwölf Songs umfassende Longplayer ist das 20. Studioalbum seiner Karriere.

„Ich liebe die Emotionalität von ‚Letter To You‘“, sagt Springsteen. „Und ich liebe den Sound der E Street Band, die komplett live im Studio spielt, so wie wir es noch nie zuvor gemacht haben, ganz ohne Overdubs. Wir haben das Album in nur fünf Tagen gemacht und es stellte sich als eines der größten Aufnahmeerlebnisse heraus, die ich je hatte.“

„Letter To You” enthält neun neue Springsteen-Songs, dazu Neu-Aufnahmen von drei legendären, jedoch zuvor unveröffentlichten Kompositionen aus den Siebzigerjahren: „Janey Needs A Shooter”, „If I Was The Priest” und „Song For Orphans“. Als Musiker waren Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano und Jake Clemons mit dabei. Das Album wurde von Ron Aniello zusammen mit Bruce Springsteen produziert und von Bob Clearmountain gemischt, das Mastering übernahm Bob Ludwig. „Letter To You“ ist Springsteens erste gemeinsame Performance mit der E Street Band seit der „The River“-Tour im Jahr 2016, die von Billboard und Pollstar als „Top Global Tour“ ausgezeichnet wurde.

Bruce Springsteens Karriere als Recording Artist erstreckt sich über mehr als vierzig Jahre, angefangen mit dem 1973 erschienenen Album „Greetings from Asbury Park, NJ”. Er wurde mit zwanzig Grammys, einem Oscar und einem Tony Award ausgezeichnet und in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Er erhielt eine Ehrung des Kennedy Centers und wurde 2013 von MusiCares zur „Person Of The Year“ gekürt. Springsteens Memoiren „Born To Run“ (Simon & Schuster, in Deutschland bei Heyne/Random House) und sein Begleitalbum „Chapter And Verse“ erschienen im September 2016 und er wurde im November 2016 mit der „Presidential Medal Of Freedom“ ausgezeichnet. Seine historische, 236 Auftritte umfassende Serie von „Springsteen On Broadway“-Shows im Walter Kerr Theatre von Jujamcyn zwischen Oktober 2017 und Dezember 2018 brachten ein begleitendes Soundtrack-Album und ein Netflix-Special hervor. Im Jahr 2019 veröffentlichte Springsteen mit „Western Stars“ sein erstes Studioalbum seit fünf Jahren, und zusammen mit dem langjährigen Regie-Partner Thom Zimny ​​war er Co-Regisseur des Feature Films „Western Stars“, einem Spielfilm, der via Warner Bros. veröffentlicht wurde.

TRACKLISTING:

„Letter To You”–Tracklist:

01. „One Minute You’re Here”

02. „Letter To You”

03. „Burnin’ Train”

04. „Janey Needs A Shooter”

05. „Last Man Standing”

06. „The Power Of Prayer”

07. „House Of A Thousand Guitars”

08. „Rainmaker”

09. „If I Was The Priest”

10. „Ghosts”

11. „Song For Orphans”

12. „I’ll See You In My Dreams”