Mit „Ghosts“ erscheint heute nach „Letter To You“ die zweite Single aus dem gleichnamigen Album von Bruce Springsteen, welches am 23. Oktober in die Läden kommen wird. Zu „Ghosts“ wird auch ein Video mit Ausschnitten aus den recording sessions in Springsteens Homestudio sowie Videosequenzen aus den frühen Tagen Springsteens (u.a. mit seiner ersten Band The Castilles Anfang der 70er Jahre) veröffentlicht. Dieses Video entstand unter der Regie von Thom Zimny, Springsteens langjährigem Video-Regisseur.

„‚Ghosts‘ handelt von der Freude, in einer Band zu spielen“, so Springsteen, „aber gleichzeitig auch von dem Schmerz, wenn man Freunde durch Krankheit und Tod verliert. ‚Ghosts‘ handelt von der Magie der Musik, einer Magie, die niemand besitzt, die man nur gemeinsam mit Anderen entdecken und erfahren kann. Diese Magie, diesen Soul, dieses Herzblut spüren wir gemeinsam in der E Street Band.“

„Letter To You“ ist das 20. Studioalbum von Springsteen und sein erster Auftritt mit der E Street Band seit der The River 2016-Tournee. Das Album wurde von Ron Aniello mit Bruce Springsteen produziert, von Bob Clearmountain gemischt und von Bob Ludwig gemastert.