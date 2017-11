QUELLE » promotion werft

Es ist vollbracht! Bruno Major ist sehr stolz darauf, den letzten Track seines Album-Projektes „A Song for Every Moon“ vorzustellen.

Der finale Single “On Our Own” ist ab heute digital verfügbar und schließt sein zwölfmonatiges Versprechen ab, jeden Monat einen Song zu schreiben und zu veröffentlichen.

„A Song For Every Moon“, zu einer ganz bestimmten Zeit im Leben eines jungen britischen Songwriters entstanden schafft es sowohl zeitlos als auch klassisch zu klingen. Die Songs, die unter selbstauferlegten Deadlines geschrieben und veröffentlicht wurden, schaffen es wie ein homogenes Gesamtwerk zu klingen.

Abgeschlossen wird das Projekt nun mit „On Our Own“, einem bewegenden Klagelied, das nach dem Tod von Brunos Großmutter und einem anschließenden Gespräch mit seiner Mutter geschrieben wurde. Es ist eine berührende, leise Ballade voll von persönlicher Ehrfurcht.

Bruno über den Song: “I wrote this after a conversation with my mother when my Granny died. Her death sparked a personal journey through Agnosticism, Atheism and through the other side, and writing On Our Own helped me understand how I felt about existence and religion. I think this is the song that I am most proud of.”

Das Album ist ab jetzt digital verfügbar und wird darüber hinaus am 17. November als limitierte 12” Vinyl erscheinen.

