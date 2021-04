circle&wind – Single & Video zu “the storm”

Sein Selbst suchen, selbst wenn etwas verloren ging. Aus verborgensten Tiefen Kraft schöpfen – das sind die brennenden Spiegelbilder, mit denen circle&wind so berührend auf ihrer Debüt-EP „O“ durch Seelen hallt. circle&wind ist die Symbiose zweier Elemente: Puristische Klarheit trifft in ihrer Verletzlichkeit auf eine raue, tiefliegende und eindringliche Kraft. Warme, tiefe Vibes voller Gefühl und eine Stimme, die einen sofort in den Bann zieht, mit Worten umschließt und nicht mehr loslässt.

Inspiriert durch eine Passage aus Haruki Murakamis „Kafka am Strand“ schuf Viola Petsch mit ihrer zweiten Singleauskopplung „the storm“ den Mittel- und gleichzeitig Wendepunkt ihrer ganz eigenen Reise, die sie mit „O“ beschritten hat. Angelangt an einem „point of no return“ bleibt angesichts eines tosenden Sturms letztlich nur eine Option: sich dem Sturm hinzugeben und damit auch all dem, was er für einen vorgesehen hat.

„the storm“, das sind verzerrte Synthesizer, die unter blühender Lebenskraft pulsieren und vorantreiben. Eine Stimme, die luftig und gefasst über der sich immer mehr aufbauenden Sturmkomposition gleitet und fast schwerelos über die Schwere hinwegzusingen scheint, deren Kraft und Selbstbewusstsein zugleich zum Innehalten einlädt. Warm treibende Gitarren unter aufbrausender Lyrik. Wenn sich der Sturm verzogen hat, ist nur eines gewiss: „After the storm you won’t be the same.“

circle&wind tut Welten auf, um sie neu zu verknüpfen. Eine klare Reduziertheit und leichtfüßige Melancholie, die allgegenwärtig sind, prägen ihren Sound, lassen aber dennoch Raum für die vielen Facetten, die in circle&wind flimmern. Das ist Pop, der in ganz eigenen Sphären lebt und wie aus der Zeit gefallen scheint. Produziert wurden die Songs auf „O“ von Nikita Kamprad. Der ursprünglich aus dem Metal-Bereich stammende Künstler hat für circle&wind einen Sound kreiert, der mit ausgefeilt sensiblen wie opulenten Arrangements dieser EP eine große emotionale Tiefe und Wucht verleiht.