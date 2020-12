Clueso zeigt alte Kindheitsfotos in seinem Video zu „Du warst immer dabei“

Mit seiner neuen Single “Du warst immer dabei” gelingt Clueso eine einzigartige Hymne auf die Freundschaft, die einen vom ersten Moment gefangen nimmt.

Im Video kommen sehr persönliche Bilder von Früher zum Vorschein: Cluesos Jugend, die Neunziger in der ostdeutschen Provinz, die sogenannten Baseballschlägerjahre. Clueso war Skater, klaute Mercedessterne, baute Joints, wurde von Neonazis gejagt und spielte die ersten kleinen Konzerte. Zuhause stritten die Eltern.

»Ich hatte nichts, niemand kam auf die Konzerte… Es gab da aber ein paar Leute, ohne deren Unterstützung ich es nie geschafft hätte«, erinnert Clueso sich. Und so wurde “Du warst immer dabei” zu einem Song für diese ganz besonderen paar Leute, die uns in dieser wahnsinnig wichtigen Phase der Adoleszenz begleitet haben, die in einer Zeit immer und überall dabei waren, als jeder Tag ein Abenteuer und absolut alles neu und aufregend war.

Damals entstanden Freundschaften fürs Leben, mit Menschen, denen man nichts erklären muss. Schon gar nicht sich selbst. »Im Song geht es zwar um eine Person, aber beim Schreiben hatte ich fünf, sechs Leute im Kopf. Meinen Bruder zum Beispiel, aber auch einen sehr engen Freund von damals, dem es gerade nicht gut geht«, sagt Clueso. Also singt er über den ersten Liebeskummer und all diese anderen einschneidenden, prägenden Erlebnisse, die uns irgendwann zu denen machen, die wir heute sind. Und über den besonderen Platz im Herzen, den jene, mit denen wir das alles durchlebt haben, automatisch haben. Auf alle Zeiten. Für immer.