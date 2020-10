Das Alt-Pop Trio COIN meldet sich mit der neuen Single “You Are The Traffic” und einem dazugehörigen Video zurück. Dem extrem melodischen Refrain kann man sich kaum entziehen und damit unterstreicht der Track einmal mehr den außergewöhnlichen Instinkt der Band für großartige Popsongs mit einer magischen Anziehungskraft.

“You Are The Traffic” ist der erste Song von der kommenden EP „Indigo-Violet“, die am 22. Oktober erscheint, und gehört zu einem dreiteiligen Projekt mit dem Titel „Rainbow MixTape“. Jeder der drei Teile basiert auf Stimmungen, die von den Farben im jeweiligen Titel repräsentiert werden. Die EPs werden im Laufe der kommenden Monate nacheinander veröffentlicht.

Die Trilogie ist das erste Lebenszeichen der Band seit Erscheinen ihres Albums Dreamland Anfang des Jahres. Dreamland war die erste Veröffentlichung auf COINs eigenem Label Committee for Sound and Mind, welches eine eine weltweite Partnerschaft mit AWAL eingegangen ist, und wurde mittlerweile über 90 Millionen mal gestreamt.

COIN standen schon als Support für Bands wie The 1975 auf der Bühne und waren als Headliner in Nordamerika unterwegs. Auf ihrer ins Frühjahr 2021 verschobenen “No Shame Tour” sind Konzerte mit 5 Seconds of Summer geplant. Gemeinsam werden sie in Arenen in ganz Großbritannien zu erleben sein.

Ihren Durchbruch hatten COIN 2016 mit der Single “Talk Too Much”. Seitdem veröffentlicht die Band einen Ohrwurmsong nach dem anderen. Charakteristisch für ihren zauberhaften Alt-Pop-Sound sind erfrischende Hooks und unterschwellige Komplexität. Diese dynamische Mischung hat dem aus Nashville stammenden Trio viele begeisterte Fans eingebracht und so konnten sie in den letzten Jahren weltweit vor Tausenden euphorisiert mitsingenden Fans performen. Auf ihrem aktuellen Album geben sich COIN voll und ganz ihrer Liebe zu hinreißenden Popmelodien hin und präsentieren uns einige ihrer bisher spannendsten und gefühlvollsten Songs.