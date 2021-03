Cris Cosmo: “Freude hilft!” – European Solidarity Challenge

Cris Cosmo und die Netzgemeinde da_zwischen rufen mit der Gemeinschaftsaktion „Freude hilft!“ zum Mitsingen und Spenden auf. Der mit einer riesigen Community gemeinsam gesungene Song „Was für mich Freude ist“, ist ein Beitrag beim Charity-Online-Benefiz-Event „European Solidarity Challenge“, das vom Hilfwerk Caritas international und der Jugendaktion „Wir gegen Rassismus“ im Bistum Trier veranstaltet wird. Die European Solidarity Challenge will am 23.04.21 ab 20:00 Uhr mit Musik Leben retten.

European Solidarity Challenge:

Internationale und nationale Musiker*Innen wie Tom Gregory, Gil Ofarim, die Höhner, Cat Ballou, Judy Bailey, Cris Cosmo und Zweierpasch rufen bei der European Solidarity Challenge durch ihre eingesendeten Video-Beiträge gemeinsam mit Jugendchören, Bands und Singer-Songwritern zu Spenden für die geflüchteten Menschen auf Lesbos, in Bangladesch und im Südsudan auf. Während des live moderierten Benefizkonzerts können die Zuschauer*Innen für die weltweite Flüchtlingshilfe von Caritas international spenden und beobachten, wie das Spendenbarometer in die Höhe schnellt und so zahlreiche Hilfsmaßnahmen möglich werden. Bei der ersten European Solidarity Challenge kamen im vergangenen Jahr über 27.000,- € für Menschen in Not zusammen.

Freude hilft:

Nachdem Cris Cosmo mit dem Input von mehr als hundert Mitgliedern der Netzgemeinde da_zwischen den Community-Song „Was für mich Freude ist“ geschrieben hat, soll nun dieser Song für die European Solidarity Challenge mit einer noch größeren Community produziert werden. Bekannte Sänger*Innen führen durch den Song, unzählige weitere Menschen und Chöre singen gemeinsam den Refrain mit. Um dabei zu sein, braucht man nur zwei Handys und ein paar Kopfhörer. Audio- und Video-Beiträge können bis zum 11.04.21 eingereicht werden. Alle dafür benötigten Downloads und eine Anleitung finden sich auf der Webseite http://freude-hilft.de/.

Bei der European Solidarity Challenge am 23.04.21 ab 20.00 Uhr wird das Video des Community-Songs dann erstmals vorgestellt und danach auch im Netz auf YouTube & Co. verfügbar sein. Weitere Informationen zur European Solidarity Challenge, den Livestream des Benefiz-Events am 23.04.21 und die Möglichkeit, ab sofort zu spenden gibt es hier: www.caritas-international.de/challenge2021